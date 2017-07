Nestlé, l’Oréal et Danone se préparent à des grandes manœuvres sous la pression des fonds d’investissement américain. Rien n'est joué

C’est devenu le sujet de conversation à la mode. Le sujet numéro un dans les milieux financiers internationaux, chez les traders et les dirigeants de fonds d’investissement qui commencent à spéculer en bourse sur les trois titres les plus cotés du monde que sont : L’Oréal, Nestlé, et Danone et qui représentent trois des plus beaux fleurons de l’industrie mondiale des biens de consommation. Trois champions de l’industrie, indémodables et jusqu'alors indémontables. Trois champions du marketing le plus sophistiqué, trois rêves incarnés de carrières brillantes généralement promises aux anciens des écoles de commerce et des business-schools mondiales

L’histoire a commencé, il y a quelques semaines, quand un fond d’investissement américain, Third point Management, s’est mis à acheter du Nestlé à la bourse de New-York.

Très discrètement au départ, cette opération a ete très rapidement découverte déclenchant un mouvement de hausse sur le titre. Nestlé, c’est un mastodonte de l’industrie alimentaire. Nestlé, c’est le numéro 1 mondial des produits laitiers et des boissons notamment des eaux minérales à fortes marges et fortes marques : Vittel, Perrier, San Pellegrino. Le fonds a réussi à acquérir 1% du capital de Nestlé soit 40 millions d’actions pour 3 milliards de dollars.

C’est assez pour inquiéter le management de Nestlé dont le capital est très éclaté.

Ils avaient raison de s’inquiéter parce que très rapidement, ils ont reçu la visite de Daniel Loeb, le bouillant patron de Third Point, qui leur a annoncé tout de go, son ambition et son projet de voir Nestlé de replier sur son cœur de métier et par conséquent de vendre dans les meilleures conditions, la participation importante que Nestlé possède dans l’Oréal soit 24 % du capital de la multinationale contrôlée par la famille Bettencourt.

Pour Nestlé, cette participation dans l’Oréal est estimée à 23 milliards de dollars avec une plus value potentielle de 10 milliards et surtout 400 millions de dividendes. Pour Nestlé, l’Oréal qui réalise des taux de croissance à deux chiffres depuis 10 ans, c’est la poule aux œufs d’or.

Cette opération qui avait été mainte fois envisagée par les analystes, n ‘a jamais abouti devant le refus de la famille Bettencourt alliée aux mangement et aux actionnaires de Nestlé. La cohabitation fondée sur de telle fortune préserve un certain équilibre dans la grande consommation.

Mais cette fois-ci, c’est un peu différent, on sent bien qu’on est à la veille de grande mutations dans ce secteur des biens de consommation.

D’abord parce que la mondialisation a déplacé vers l’Est de la planète le centre de gravite des activités des principaux acteurs mondiaux. Leur potentiel de croissance est désormais en Chine, en Inde et demain en Afrique.

Ensuite, la révolution digitale va obliger ces dinosaures à changer leurs logiciels de distribution. Les marques, les corners, les grands magasins, la publicité de masse, ne sont sans doute pas condamnés comme outils de la grande distribution, mais ils vont devoir s’adapter au changement. Quand on voit le développement mondiale d’Amazon, on est bien oblige de réagir.