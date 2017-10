Nemo a fait pipi! Nemo président, Nemo président!

Nemo n'est pas un chien comme les autres. Ni un vulgaire roquet. Ni un clebs quelconque. Il est le chien d'Emmanuel et Brigitte Macron. La royale lumière qui émane du couple présidentiel rejaillit donc sur lui.

Il semble logique, de ce fait, que l'Agence France Presse ait un accrédité à l'Elysée chargé de rendre compte des faits et gestes du noble animal.

Ainsi l'AFP nous a appris que Nemo avait failli à la bonne éducation reçue de ses maîtres : il a uriné sur une cheminée de l'Elysée ! Oui une dépêche de l'AFP ! Un journaliste l'a rédigée. Un rédacteur en chef l'a validée.

Quelques interrogations quand même. Est-ce Nemo lui-même (un chien appartenant à Macron ça doit savoir parler non ?) qui est allé confesser sa faute au journaliste ? Est-ce Bruno Roger-Petit, porte-parole de l'Elysée qui a informé le journaliste ? Ou plutôt Nemo a-t-il, comme il se doit en Macronie, son propre porte-parole ?

Au point où nous en sommes, intrigués et impatients, nous voulons en savoir plus sans attendre la Une de Match qui nous montrera Nemo et sa compagne. Nemo est-il en couple ? Et si oui est-il un chien fidèle ? Ne lui arrive-t-il pas de prendre un scooter pour aller rue du Cirque rendre visite à une chienne aux mœurs légères ?

Mais peut-être que l'AFP, respectueuse de la vie privée, taira ces détails qui relèvent de l'intime. Mais pour le reste nous attendons sans inquiétude aucune d'autres dépêches de l'AFP. On saura si Nemo a été grondé et a quitté la cheminée la queue basse. On nous apprendra si, au contraire, il est reparti en frétillant de la queue Emmanuel et Brigitte l'ayant félicité pour avoir avoué sa faute.

Aux temps de Rome il y a un Empereur du nom de Caligula. Il avait un cheval qu'il adorait : Incitatus (Nemo ça fait très faiblard à côté…). Caligula instaura un culte en son honneur. Puis il fit de lui une divinité et un sénateur. Nemo n'est pas encore Premier ministre. Mais à la place d'Edouard Philippe on se méfierait.