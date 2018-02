Vous ne savez peut-être pas ce que recouvre la question de la pertinence des actes médicaux. C’est pourtant essentiel pour la sécu… et pour votre santé

Tout citoyen préoccupé par sa propre santé a pu constater, pour lui-même ou pour son entourage, consultant le médecin, fréquentant l’officine du pharmacien, l’allongement, au fil des années, de la liste des examens, de la longueur des ordonnances, et de la fréquence de l’appel aux spécialistes.

Face à l’accroissement du nombre des actes médicaux, on est amené à s’interroger ; on se pose la question : les dépenses engendrées par la multiplication des actes sont-elles toutes justifiées ? Autrement dit, sommes-nous certains « qu’en dépensant plus on est mieux soigné ?

» Or si l’existence d’actes médicaux inutiles est avérée de longue date, bien que le creusement du déficit de l’assurance-maladie nécessite de nouvelles ressources, ces actes n’ont pas fait l’objet, de la part des financeurs ou du Parlement, d’études sérieuses concernant le nombre, la nature et le coût des actes inutiles. C’est « la société civile », en tant que troisième secteur de la société au sens de l’ONU, qui a été précurseur dans ce domaine. Il lui revient le mérite d’avoir fait apparaître ce gisement d’économie, qui a le mérite de ne pas compromettre la qualité des soins

Voici quelques semaines, la ministre des solidarités et de la santé a mis un terme à cette méconnaissance d’une situation qui n’a que trop duré.

Présentant, le 22 octobre, le Plan de santé pour le quinquennat, la ministre des solidarités et de la santé, a estimé que 30 % des dépenses d’assurance-maladie ne sont pas pertinentes. En conséquence, elle a érigé en priorité la pertinence des soins, qui constitue désormais l’un des principaux leviers d’économie dans le secteur de la santé.

L’acte médical pertinent est celui qui convient au malade à un moment donné, c’est le plus adapté et le plus efficace (R. Mornex)

Selon Agnès Buzyn, voici plus de 20 ans que nos concitoyens s’interrogent sur l’opportunité de certaines pratiques médicales ou parcours de soins, et pourtant, dit-elle, « les politiques publiques ne s’en sont saisies que très récemment ».

Précisons toutefois que nos concitoyens, dont la plupart sont plutôt satisfaits de leur système de santé, ne s’interrogent ni sur le déficit de l’assurance-maladie ni sur les moyens de le combler !

Cela ne signifie pas que des changements de comportement des prescripteurs et des consommateurs de soins en découlent logiquement. Dans ce dossier sensible, comme dans tant d’autres, la résistance au changement l’emporte. « Lutter contre les actes médicaux injustifiés » peut susciter des oppositions et des craintes concernant le maintien de la qualité des soins ou la liberté de prescription. C’est un risque politique, qui explique peut-être la passivité de la puissance publique, et le rôle déterminant qu’a joué la société civile depuis une dizaine d’années.