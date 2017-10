Ne perdez plus votre temps à laisser des messages vocaux, personne ne les écoute vraiment

Atlantico : En quoi peut-on dire que l’envoi de messages vocaux sur nos téléphones se fait aujourd’hui de moins en moins ? Pourquoi les gens préfèrent désormais envoyer des SMS et/ou des mails plutôt que de laisser des messages vocaux ?

Catherine Lejealle : De façon générale, l’usage du mobile pour téléphoner se marginalise face au temps passé à surfer sur Internet, à jouer ou encore passé sur les applications notamment Facebook.

Le mobile reste un outil relationnel mais moins pour communiquer par téléphone qu’autrement : via des SMS, les selfies ou des updates sur les médias sociaux. Dans un second temps, si on zoome uniquement sur la partie de sociabilité interpersonnelle, donc sur la communication entre personnes, effectivement on observe que les messages vocaux ont moins la cote notamment auprès des plus jeunes, les fameux Y et les Z. Ce transfert s’effectue de la voix vers des modes asynchrones écrits comme le SMS, le courriel mais surtout les médias sociaux.

Il y a trois raisons à cela : la première concerne les jeunes et surtout les ados. Ils ont des forfaits illimités en SMS mais limités en voix. Dans ce cas, comment s’étonner qu’ils aillent plus vers le SMS ? C’est un arbitrage financier simple. Deuxièmement, les jeunes passent une grande partie de leur temps sur ces médias sociaux. Il est alors logique pour eux de converser entre eux sans changer de média. Puisque les plateformes permettent des échanges privés, ils y restent pour leurs communications interpersonnelles privées. La troisième raison est également utilitaire.

Les modes asynchrones peuvent être lus n’importe où et à l’insu des tiers qu’il s’agisse du prof, du parent ou encore des autres spectateurs dans la salle de ciné ou de concert. Ainsi, en utilisant ces modes de communication asynchrones, discrets, vous avez plus de chance d’avoir une réponse et de pouvoir échanger, engager une conservation. La qualité des réseaux fait que ces modes par SMS sont ultra rapides et permettent de nouer un dialogue et un mode interactif. On n’est pas du tout dans la caricature d’un long mail échangé où l’autre répond en décalé, une fois par soir. D’ailleurs des outils comme Google voice permettent de convertir des messages vocaux en messages écrits. On constate qu’ils répondent à une attente, celle de pouvoir accéder à ses messages plus facilement même au volant ou dans les transports, en multi activités.

En quoi peut-on dire que ce phénomène relève en grande partie d’une volonté de gagner du temps ?

Effectivement depuis 1968, grâce à la célèbre formule de Mc Luhan nous savons que "Le message, c’est le médium". Cela signifie que le choix du moyen de communication pour véhiculer un message contribue au message final que nous recevons et décryptons. Un billet doux rédigé de la main de notre amoureux a plus de valeur qu’un SMS. Aimerions-nous qu’il nous envoie un fax (ou télécopie) ? Le choix du moyen de communication constitue un message en lui-même et peut être analysé comme révélateur de notre époque.