“Ne vous laissez pas enfermer dans le confort des documents rédigés par vos administrations“ : cette faille politique béante que révèlent les injonctions contradictoires d’Emmanuel Macron à l’égard de ses ministres

Le Figaro a révélé hier que Macron reprochait à ses ministres d'être prisonnier de leur technostructure. Il n'aura pas été long à comprendre que son fétichisme du gouvernement profond conduisait à une impasse politique.

Le 28 mars 2017, Emmanuel Macron alors candidat avait fait de tonitruantes déclarations sur la composition de son gouvernement. Il annonçait alors qu'il ne recruterait pas "d'apparatchik" de partis mais qu'il privilégierait des ministres compétents, issus de la société civile. Lors de leur nomination, le même Président a expliqué que les ministres ne bénéficieraient que de cabinets drastiquement réduits.

Moins de deux mois après, les dégâts sont déjà visibles: les ministres "compétents" sont prisonniers d'une administration qui leur mâche le travail et les ramène au degré zéro de la politique.

"J'imposerai le renouveau dans la méthode, dans les pratiques, dans l'équipe gouvernementale. (...) Dessinant les contours de son gouvernement, M. Macron a indiqué qu'il serait dirigé par un Premier ministre choisi "pour ses compétences, pour son expérience, y compris politique, pour sa capacité à faire travailler ensemble et à obtenir des résultats de la large majorité que nous travaillons à construire". (...) "Je ne ferai pas mon gouvernement avec les états-majors des partis politiques", a encore prévenu l'ancien ministre de l'Economie en précisant qu'il serait "composé d'une quinzaine de ministres tout au plus, qui seront d'abord choisis pour leurs qualités et pour leur expérience (...) pas pour leur supposé poids politique". (...) Il faut en finir avec les ministres qui n'ont d'autre légitimité que celle d'un apparatchik", a-t-il ajouté, en indiquant que ces ministres "seront issus pour une partie conséquente de la société civile, dans toute sa diversité."

Macron, candidat de la technostructure

On n'a peut-être pas assez dit, pendant la campagne et aux premières heures de la Macronie, que Macron était d'abord le candidat de la technostructure. La composante jeune-turc de l'idéologie présidentielle a souffert d'un dédain de la part des commentateurs et analystes politiques.

Elle est pourtant au coeur de ce qui se passe en France depuis le 7 mai 2017. Rétrospectivement, l'histoire jugera même sans doute que l'élection d'Emmanuel Macron a constitué une tentative de la dernière chance pour le gouvernement profond et pour la technostructure qui le cortique de sauver ses meubles dans un monde qui bascule vers un autre chose numérique et civil.

Profondément, Macron porte l'idéologie énarchique qui repose sur la conviction intime que l'État est le sauveur de la modernité, mais qu'il en est empêché par une classe politique décadente. D'où l'idée que le renouveau français passe forcément par une mise entre parenthèses de ces élus (tout des apparatchiks) et par un triomphe des experts et des hauts fonctionnaires (qui eux, bien entendu, ne sont pas des apparatchiks).