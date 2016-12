Ne vous inquiétez pas pour le développement de vos enfants, croire au Père Noël est parfaitement rationnel

Nous apprenons à nos enfants à ne pas mentir. Nous les punissons même lorsqu'ils nous mentent. Et puis nous leur parlons du Père Noël qui pourrait les priver de cadeaux s'ils se comportent mal durant l'année. Étant donné les nombreuses absurdités et contradictions de cette histoire - le Papa Noël saurait tout sur les enfants, il voyagerait dans un traineau de rennes volants et passerait même par la cheminé pour livrer ses paquets -, il est surprenant que les enfants croient en son existence. En effet, selon l'étude de Jacqueline Woolley, psychologue à l’Université du Texas, à Austin, 83% des enfants de cinq ans pensent que le Père Noël est réel.

Les enfants ne sont pas dupes

Les enfants croient donc vraiment à tout ce que les adultes leur disent. Un fait confirmé par de nombreux éthnologues et philosophes, selon le magazine Quartz. Pourtant, Jacqueline Woolley assure qu'ils ne sont pas aussi "bêtes".

"Ils décident à quoi croire", indique la psychologue au magazine Quartz. Pour ce faire, "ils se basent sur plusieurs outils", explique-t-elle. "Le contexte dans lequel l'information leur est annoncée. La comparaison de cette information avec des connaissances déjà acquises. La capacité d'évaluer la nouvelle en se basant sur l'expérience de leur entourage".

Un mensonge aux vertus thérapeutiques

Si les enfants sont si intelligents, pourquoi croient-ils alors au Père Noël ? La raison est simple : leurs parents et leurs proches confirment ce mythe et ainsi, les encouragent à y croire. Selon une autre étude de l’Université du Texas, 84% des parents ont poussé leurs enfants à aller voir plus de deux (faux) Pères Noël durant les fêtes de fin d'année. De plus, de nombreuses entreprises comme Ainsi Soit TEL..., Monpapanoel.com ou encore Telephone-du-pere-noel.fr proposent aux enfants d'appeler le Père Noël, outre de nombreux reportages réalisés sur la Laponie (la résidence officielle du Père Noël). Mieux encore, avec Santa Tracker de Google, il est possible de suivre les déplacements du grand homme en rouge la nuit de Noël.

Mais ce mensonge sur le Père Noël s'avère bénéfique, car en plus de procurer de la joie à toute la famille, il fait appel à l'imagination. Celle-ci joue un rôle important dans ce théâtre hivernal.

En effet, participant à ce conte de Noël, les enfants développent un ensemble d’aptitude connu sous le nom de " une étude réalisée en 1997 par Marjorie Taylor, psychologue à l’University of Oregon et auteur de Les amis imaginaires et les enfants qui les créent (Imaginary Companions and the Children Who Create Them), les enfants de quatre ans qui jouent souvent à des jeux faisant appel à l’imagination parviennent mieux que les autres à faire la différence entre les apparences et la réalité ou à comprendre les attentes des autres. De plus, ils stimulent leur faculté de raisonnement.