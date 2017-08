Vous ne vous êtes pas encore arrêté cet été ? Pensez-y... voilà ce que 365 jours sans vacances font à votre organisme

Atlantico : Les développements récents de la recherche semblent démontrer les effets du surmenage, et de la nécessité de s'octroyer du repos. Ainsi, une étude publiée en 2012, s'étalant sur une période de 50 années a pu montrer une augmentation de 80% des risques de maladie coronarienne, pour les deux sexes, pour les personnes travaillant plus de 10 heures par jour. Que sait-on aujourd’hui des dégâts médicaux potentiels relatifs au surmenage ?

François Baumann : Effectivement 10 heures par jour ça commence à faire beaucoup. Mais cette étude n'indique pas le nombre de jours travaillés. S'agit-il de trois jours par semaine? Une semaine complète? Est-ce sur toute l'année? Il manque quelques éléments. Mais globalement, ce nombre d'heures peut entraîner un surmenage oui. Le surmenage, ou de façon plus générale, le stress au travail est pourvoyeur de plusieurs pathologies. La reconnaissance relative du burn-out, montre que bien que l'épuisement au travail est un cas avéré.

Cela entraîne une fatigue chronique, qui apparait de façon aigüe dans un premier temps puis se transforme petit à petit en une fatigue chronique. Une autre pathologie commence aussi à apparaitre, le "brown-out", qui est au final un dérivé de ce surmenage au niveau physique. L'ensemble de ces différents troubles sont autant du au surmenage, qu'au stress excessif qu'il procure.

Il existe une maladie au Japon, et dont on commence à parler en France, qui s'appelle le "Karochi". Ou plus simplement la mort au travail. On parle de gens qui font tellement d'heures supplémentaires, 300 par mois, qui meurent sur leur lieu de travail. Ces décès ne sont pas d'origine cardiaque, mais d'une insuffisance surrénale aigüe qui devient chronique. Les glandes surrénales, les glandes du stress où l'on trouve l'adrénaline, sont épuisées et ne permettent de faire face au stress et aux divers chocs et on en vient à mourir dans une sorte de coma.

Tous ce qui va épuiser l'employé, par définition, agit comme une usure sur l'ensemble de l'organisme. Que ce soit les fonctions rénales, nerveuses, digestives…

Xavier Camby : Peut-être pouvons-nous d'abord rappeler ce qu'est le surmenage : est surmené celui ou celle qui ressent une profonde fatigue morale, psychique, intellectuelle et parfois physique (pour les sportifs, par exemple), suite à une activité trop intense, mais aussi à sa perception de cette activité. De nombreux troubles psychique ou du comportement résultent du surmenage (agressivité, impatience, crises de tristesse ou d'angoisse, crise de boulimie ou d'apathie...). Est en surmenage celui ou celle qui, pour une raison ou une autre, a cessé de se ménager, de doser ou de répartir son effort et de prendre soin de soi. Le travail n'est donc pas la seule causse de surmenage et de cette perception (erronée parfois, d'une surcharge d'activité). On voit des femmes au foyer surmenées, des retraités ou des enfants surmenés. Mêmes des chômeurs ! Et des travailleurs travaillant 6 jours sur 7, des 10 à 12 heures par jour, en pleine santé et en très heureuse forme.