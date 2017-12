NDDL : cherche martyr désespérément !

Les zadistes et leurs amis, reclus dans le bocage de Notre-Dame-des-Landes sont sur le pied de guerre. Ils savent désormais que l’Etat entend (enfin) rétablir sa souveraineté sur les 1600 hectares de la zone occupée, quelque soit la décision retenue dans le dossier. Leurs alliées, les écologistes et les associations hostiles au transfert font dores et déjà entendre qu’un mouvement de résistance s’opposera au rétablissement de l’ordre dans la zone occupée. Ils cherchent à convaincre l’opinion que l’Etat prend le risque d’un nouveau drame comparable à celui de Sivens, voire pire comme l’a dit une des animatrices de l’ACIPA, l’association faux nez des écolos radicaux.

Les zadistes brandissent le syndrome Sivens. Vaincus dans les urnes, déboutés par les tribunaux, les zadistes et leurs alliés cherchent l’accident. Ils ont besoin d’un nouveau martyr pour justifier leur turpitude.

Les Verts et leurs amis décroissants sont devenus l‘armée démilitarisée des activistes violents. La ZAD est leur marque ombrelle, Rémi Fraisse leur martyr. Par le passé, la ZAD rassemblait des populations différentes : maoïstes, Ecologistes, black block, altermondialistes allemands et italiens. Certains étaient partisans de la force, les autres recherchaient un mode de vie pastoral mais la ZAD fonctionnait comme un univers plat, sans hiérarchie. Les non violents n’empêchaient pas les violents de l’être et vice versa. La principale nouveauté des derniers mois est que les violents sont parvenus à convaincre les autres que la force était la seule issue. Tous, ont travaillé à la militarisation de l’espace occupé : pièges, chausses trappes, mécanismes à bascule, armes à feu, les zadistes ont prévu de s’engager dans une situation de guerre. Au mois d’aout 2017, un stage de désobéissance civile avait été organisé pour évangéliser les troupes. L’objectif des zadistes est de jouer sur l’émotion. C’est eux qui ont un intérêt objectif à se prévaloir d’un martyr.

#NDDL est devenu un signe de ralliement et c’est aussi ce qui en fait un piège politique pour le président Macron et pour son gouvernement. Au-delà du projet d’aéroport, les zadistes défendent un modèle de société locavore et décroissant dans lequel les institutions de la république n’auraient plus leur place au seul bénéfice de l’autogestion. Ils ont choisi l’insoumission comme moyen d’action, y compris par la violence. L’enjeu n’est donc pas seulement celui d’une infrastructure. Il tient aussi à la souveraineté de l’Etat, au respect des consultations électorales et à l’application des décisions rendues par la justice au nom du peuple français. Dans un Etat démocratique, les élections désignent des représentants, la justice est indépendante du pouvoir politique et l’appareil d’Etat, au nom de l‘intérêt général, dispose du monopole de la coercition. Nul groupe ne peut prétendre se substituer au pouvoir démocratiquement élu.