Le naufrage de la réforme territoriale décidée par François Hollande

Un rapport d’inspection IGF-IGA305 (inspection générale des finances et de l'administration) de la fin 2014 a déterminé trois grands domaines de surcoûts : le pilotage et la conduite du changement, les dépenses liées à l’immobilier et à la mobilité des agents et l’intégration des systèmes d’information.

Le constat d'un échec

Cette réforme des territoires signée Hollande devait permettre le transfert de compétences des départements aux régions. Mais ce n'est pas le cas, puisque ces changements ont été très limités. De plus, au lieu d'entraîner des économies comme il était initialement prévu, la réforme engendre des surcoûts qui provoquent un bilan financier incertain à terme. L'harmonisation des rémunérations et du temps de travail est inégale selon les régions. Entre la Normandie et les régions du Gand Est notamment, des écarts remarquables allant jusqu'à 70% sont constatés pour les agents de lycées.

Le rapport pointe le manque d'engagement des administrations de l'Etat dans la constitution des nouvelles régions. Leur rôle a été très effacé à ce sujet et le résultat est aujourd'hui néfaste pour le pays.