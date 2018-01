"La nation, la religion, l'avenir - sur les traces d'Ernest Renan" : quand un grand esprit du 19° siècle peut nous aider à comprendre le 21e

Décryptage

Atlanti-culture "Questions de caractère" : moins bon écrivain qu'acteur On attendait avec sympathie le changement de costume de Tom Hanks, et ses débuts en littérature. Dommage: c'est raté, ou presque. Son livre de nouvelles n'a pas, on peut le dire, grand intérêt.

Blindé 50% de hausse des prix du pétrole en 6 mois : même pas mal Alors que les cours de l'or noir poursuivent leur remontée, l’équilibre économique de nombreux secteurs d'activité pourrait être bouleversé. Mais, en France, des éléments protecteurs rendent cette augmentation moins perceptible que dans d'autres pays.

Multiculturalisme Laïcité à la Macron : quelques arguments pour s’en inquiéter Cette année a été marquée par un niveau sans précédent d’attaques contre la laïcité, qui apportent indirectement une clarification. Nous avons vu de façon de plus en plus évidente converger des forces qui, peu ou prou, participent de la ruiner, via son remplacement par le multiculturalisme.

Voeux aux cultes Laïcité à la Macron : quelques arguments pour l’applaudir Jeudi dernier, le président Emmanuel Macron adressait ses voeux aux cultes. Il a prononcé un discours sur la responsabilité de l'Etat dans la cohésion et le suivi des cultes et a demandé à "chacun de respecter constamment et absolument toutes les règles de la République".

Tech grand public CES de Las Vegas : les nouveautés à ne pas rater du cru 2018 Comme chaque année, le CES de Las Vegas, grand messe des passionnés de la tech grand public apporte son lot d'innovations et de surprises. Sur place, Olivier Ezratty répond aux questions d'Atlantico.sd

Laissez-nous respirer ! Les territoires ruraux organisent la résistance aux métropoles et la France traditionnelle ne veut pas perdre son autonomie (ni son âme) La réforme territoriale de 2014 ayant profondément modifié les équilibres territoriaux hexagonaux, les territoires non métropolitains cherchent à s'unir en opposition aux métropoles et à la métropolisation du pays. C'est le cas de 29 communes du Pays d'Arles face à la métropole d'Aix-Marseille Provence.

Edito Pourquoi la mobilité est devenue le casse-tête des élus Parce qu’elle implique une révolution dans le domaine des transports et que le besoin de déplacements prend au fil des ans une allure schizophrénique, la mobilité est devenue le cauchemar des élus.

Bonne ambiance Pourquoi les Britanniques s’inquiètent qu’une cyber attaque puisse déclencher une attaque nucléaire par erreur Des experts du très sérieux think-tank Chatam House s'inquiètent de la vulnérabilité numérique de l'écosystème de la force de dissuasion nucléaire britannique.