Natacha Polony : "Emmanuel Macron est très bon pour aligner les mots. Il sait s'en servir, les utiliser, les vider de leur substance pour les laisser une fois qu'il a fini de les user"

Jean-Sébastien Ferjou : Ce qui frappe quand on lit votre livre c’est qu'on trouve, derrière votre dictionnaire, une charge assez violente contre, non pas le libéralisme mais le néolibéralisme et « son bilan apocalyptique ». Il y a aussi une charge contre le progrès. Mais finalement, s'il n'y avait qu'un mot à retenir dans ce dictionnaire, lequel serait-ce ?

Natacha Polony : Démocratie.

JSF : Mais pour quel projet ?

C’est l'idée de Changer la vie : c'est un projet de programme commun. L’idée est de poser les bases d’une réflexion politique sur le système économique et politique qui est le nôtre et sur la possibilité de proposer véritablement une alternative.

Ce qui m’a frappée lors des dernières élections, c’est le fait que malgré un mécontentement croissant, malgré l'expression par les votes qu'une part croissante de la population s’oppose au système, par la magie d'à la fois la chance d’Emmanuel Macron, du hasard mais aussi de la puissance des réseaux et de ce qu’on peut appeler les grands intérêts financiers, tout à coup, tout ce mécontentement a été entièrement absorbé et s’est transformé en un vote pour la perpétuation de ce système.

La question est donc de savoir comment on fait aujourd'hui pour proposer quelque chose qui ne relève pas d'un quelconque extrémisme, qui ne relève d’une expression violente mais qui offre une juste mesure qui est certainement la chose la moins partagée dans ce monde. Je ne pense pas qu’il faille, même si ce que j’explique est plutôt radical (dans le sens d’aller à la racine des problèmes) être dans l’excès et la caricature.

L’idée n’est pas de basculer d’un système extrême à un autre. Car pour moi le néolibéralisme dans sa forme actuelle est un extrême. Nous sommes dans un système qui est en train de détruire toute possibilité d’une vie sociale apaisée. Et c'est dangereux.

Comment peut-on penser dès lors, sans tomber dans quelque chose de dangereux, l’articulation entre l’individuel et le collectif ? Aujourd’hui nous sommes dans les excès d’un individualisme qui détruit les sociétés et qui interdit l’existence même d’une société. C’est l’aboutissement de la vision de Margaret Thatcher quand elle disait « Je ne connais pas la société, je ne connais que des individus ». Nous en voyons aujourd’hui les effets pervers par une sorte de délitement, d’incapacité à trouver ce qui peut lier entre eux les humains et qui peut leur permettre de ne pas glisser vers la guerre de tous contre tous.

Vos pages sur le mot aliénation ou le mot autonomie sont très intéressantes quand vous montrez comment l’évolution du monde a finir par former une population aliénée et incapable de savoir ce qu'est être autonome dans une démocratie. Mais cette crise que vous décrivez, cette incapacité à nous réinventer un avenir commun, est-elle due à un trou d’air passager imputable à des partis qui ne proposent ni ne pensent plus rien ou s’agit-il de quelque chose de plus profond ?

Je pense que le mal est beaucoup plus profond qu’une simple carence momentanée par absence de travail sur les idées politiques. L’ensemble du système économique est tourné autour de la transformation des citoyens en consommateurs et leur utilisation comme rouages de la mécanique économique.

Ce n’est pas compatible avec la démocratie et c’est en train petit à petit de provoquer une destruction de tous les outils démocratiques. On voit comment les institutions se grippent comment petit à petit les citoyens se détachent du vote et comment ça peut donner des réactions presque pulsionnelles puisque ce système s’appuie sur les pulsions des individus et n’est pas là pour les tirer vers la responsabilité et l’usage de leur libre arbitre. C'est éminemment dangereux.

Et c'est pour cela d'ailleurs que je pense qu'on observe un effet combiné de ce consumérisme absolu qui détruit le lien social et toutes les valeurs traditionnelles et modes de vie. Du coup, ce qu’on appelle la radicalisation aujourd’hui est une des conséquences de ce phénomène dans le sens ou la pauvreté absolue, le délitement des institutions telles que la famille, la pauvreté spirituelle de notre modèle qui se limite au bien-être, aboutissent à ce que certains aillent chercher dans d’autres systèmes une espèce de réponse à ce vide.

Vous décrivez très bien le système économique qui a produit la situation de crise du sens dans laquelle nous sommes plongés – comme vous le défendez dans les chapitres sur le libre-échange par exemple- mais tout ça n’aurait-il pas aussi été causé par le fait qu’on a détruit, déconstruit tout ce qui faisait les fondements de nos vies ? Par exemple les systèmes religieux – et je ne parle pas ici de la foi mais plus des cadres culturels – ou la famille, l'autorité, l'éducation ? Est-ce seulement l'économie qui a pris le pas et produit cette société sans valeurs ?

C’est justement toute la question du libéralisme : "est-ce que le libéralisme produit forcément sa dérive vers le néolibéralisme ? Et deuxièmement : "est-ce que le libéralisme se nourrit nécessairement du libéralisme de mœurs, du libéralisme sociétal ?" Ce sont les deux questions cruciales. On peut en tout cas considérer que dans l’anthropologie libérale de départ, cette idée que l’homme est un individu rationnel qui va pouvoir agir en fonction de son égoïsme, dans cette conception profondément utilitariste des rapports humains, il y a déjà les germes de la déconstruction des attaches, et donc la remise en cause permanente de ce qui permet de fournir les anticorps à cet égoïsme.

Beaucoup de défenseurs du libéralisme vous répliqueraient que cela n'existe que dans la mesure où précisément nous ne sommes pas dans un système libéral tant d’un point de vue économique – les GAFAM sont par exemple des oligopoles et nous ne vivons absolument pas dans un univers de concurrence libre et parfaite - que sociétal, parce que sous couvert de libération des valeurs, on impose un modèle de société et de modes de vie en faisant passer les aspirations de certaines minorités pour celles de tous.

C’est pour ça que j’ai pris soin de différencier le libéralisme du néolibéralisme. La grande escroquerie du système actuel est de se faire passer pour le premier alors qu’il est le deuxième. Ce qui donne l'impression que l'on a le droit uniquement à notre situation où la collectivisation des moyens de production. Je suis d'accord avec vous, nous sommes dans un système d'oligopoles, dans un système qui est quasiment un système soviétique sur des bases privatisées. L’imposition de monopole écrase toute forme de concurrence, toute possibilité d’émergence de quoique ce soit mais sur des bases privatisées car ce sont des individus qui en retirent les bénéfices dans des proportions ahurissantes. Il faut donc bien comprendre qu'on parle de néolibéralisme.