Narcissique ? Au contraire, Donald Trump est une personne qui ne s'aime pas

Le mot « narcissisme » a été mis à toutes les sauces, indépendamment de son sens réel – celui qui puise ses racines dans le mythe grec d'origine. L'une des définitions les plus éloignées de ce mythe a été donnée par la bible des psychiatres, le DSM (Diagnostic and Statistical Manual). Rangé dans la catégorie des troubles de la personnalité, il a pour principal symptôme un sentiment excessif de son importance personnelle, et il se manifeste par le besoin, tout aussi excessif, d'être admiré, induisant une incapacité à voir la réalité en face, telle qu'elle est.

Le modèle le plus abouti du narcissique selon l'entendement du DSM pourrait être le président américain Donald Trump. Des psychiatres y ont même vu un motif valable de destitution pour inaptitude à exercer ses fonctions : « Non seulement les autres sont à sa disposition, mais la réalité doit se plier à l'idée qu'il s'en fait. » Jusqu'à la caricature donnée par sa cérémonie d'investiture, en janvier 2017 : là où les photos aériennes ont montré des terrains vides recouverts de bâches blanches en trompe-l'œil, Trump a « vu » une foule d'un million de spectateurs. Et il ne ment pas : prendre acte de la réalité, c'est‑à-dire du manque de reconnaissance dont témoigne cette faible affluence, serait pour lui une blessure insupportable, un séisme. Son regard n'a pas porté sur les bâches, mais sur les spectateurs des premiers rangs. Son cerveau les a ensuite démultipliés.

Il en allait presque de sa survie ! Car, contrairement à Narcisse, contrairement à ce que nous croyons, Donald Trump ne s'aime pas ; il est dans une inquiétude constante, dans un doute profond quant à sa propre identité. Il s'est forgé une image extérieure dont il a une vision grandiose, une armure qu'il doit en permanence consolider afin d'éviter de se voir, de se toucher, dont il a viscéralement besoin pour se protéger de son moi qu'il ignore et qui donc l'effraye. Totalement coupé de lui-même, il ne peut pas se trouver génial – même s'il répète « je suis génial » en un leitmotiv qui est chez lui dépourvu de fondement, dénué de sens. Il ne peut même pas avoir confiance en ce moi qu'il ne connaît pas. Ce qu'il ne peut se donner, il le cherche chez les autres : il est en quête permanente d'approbation, a un besoin infini de reconnaissance. Il est avide de la confirmation de son statut par les foules, du regard porté sur lui par tous ceux qui ne sont pas lui. D'où ses tweets compulsifs, rageurs et diffamants à l'encontre des journalistes, des médias et de quiconque écornerait son armure, instillerait la moindre fêlure dans sa fragile carapace. Jusqu'au plus dérisoire : devenu président de la première puissance mondiale, Donald Trump a pourtant besoin d'exprimer son mépris pour les performances d'Arnold Schwarzenegger qui lui a succédé dans la présentation d'une émission de téléréalité, « The Apprentice ».