Un mystérieux fichier de "100 000 collabos"... où ne figure pourtant pas le nom de Pétain

Si la majorité des Français, assommés par la défaite militaire de mai-juin 1940, accueillent l’armistice avec un certain soulagement, de même que le maintien d’un gouvernement français dirigé par le « vainqueur de Verdun», susceptible de représenter un bouclier contre Hitler, très peu ont perçu les conséquences à long terme de l’occupation allemande, entraînant la collaboration avec le vainqueur du moment. Comme le souligne l’historien Olivier Wieviorka, la majorité des parlementaires n’ont pas voté en faveur de Pétain pour exclure les Juifs, briser la République et engager le pays sur le chemin de la collaboration.

Il en va de même de l’écrasante majorité de la population française. Ainsi, contrairement à une légende tenace, il n’y a pas eu en 1940 en France 40 millions de pétainistes devenus, en 1944, 40 millions de gaullistes.

La distinction entre maréchalistes et vichystes est primordiale. Les maréchalistes font confiance à Pétain comme « bouclier » des Français contre les nazis, alors que les vichystes, minoritaires, approuvent le régime de Vichy, avec son idéologie réactionnaire, antisémite et collaborationniste. Très vite, surtout à partir de 1942, les Français se détournent de Pétain, ne voyant plus en lui qu’une marionnette entre les mains du Führer. La Révolution nationale, souci majeur de Pétain, intéresse peu la population et patine dès 1941. La collaboration est très largement rejetée. Cependant, beaucoup pensent que le Maréchal est de bonne foi et tente de protéger son pays, qu’il est forcé par les Allemands à collaborer, car prisonnier d’un entourage collabo. Reprenant le thème du bon monarque trompé par ses mauvais ministres, la masse des Français distingue Pétain de Laval, unanimement détesté et accusé de toutes les turpitudes de la collaboration et des échecs du régime de Vichy.

Après les rafles des Juifs de l’été 1942, l’invasion de la zone sud en novembre 1942, l’instauration du STO, le discrédit de Vichy est total, mais épargne majoritairement la figure tutélaire du «vainqueur de Verdun». Cependant, Pétain devient de plus en plus lointain aux yeux des Français.

D’autre part, contrairement à une idée répandue, les ultras de la collaboration ne méprisent pas toujours le régime de Vichy et son chef. Doriot, Henriot, Bonnard, Darnand, Déat, de Brinon soutiennent sans ambiguïté le Maréchal et sa politique.

L’excellent ouvrage de Jacques Semelin, publié récemment, Persécutions et entraides dans la France occupée, permet d’avoir un regard plus nuancé sur cette période tragique: «Il y a quinze ans, écrit le journaliste Jean Sévillia, lors du procès Papon, le point de vue sans nuance de l’historien Robert Paxton – selon qui Vichy avait été tout entier complice de la Solution finale et l’opinion française à peu près indifférente au sort des Juifs – était devenu intouchable. L’ouvrage de Semelin fait au contraire ressortir la solidarité de la plupart des Français à l’égard des persécutés, et souligne que les Juifs français, du fait de leur nationalité, ont été mieux protégés que les étrangers, de même que le maintien d’un appareil étatique français a eu un effet bénéfique pour leur survie. L’historien n’exonère en rien la politique antisémite de Vichy mais, après d’autres chercheurs (Limore Yagil, Sylvie Bernay, Alain Michel), réintroduit ainsi de la nuance et de la complexité dans l’analyse d’un passé tragique1. »