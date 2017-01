Mystère de Paris : pourquoi le pape François doit absolument venir visiter la rue des Martyrs

Un jour, le pape François viendra à Paris. Et quand il le fera, il devra visiter la rue des Martyrs. Il y a là une petite crypte, sous une chapelle qui a disparu, qu’il aura envie de voir.

La crypte est tout en haut de la rue, au 11 de la rue Yvonne Le Tac, du nom d’une responsable de la Résistance. Appelée le Martyrium, cette crypte – pense-t-on – a été bâtie sur le lieu de la décapitation de saint Denis et de ses compagnons.

Avant de succomber pour de bon, dit la légende, Denis a porté sa tête sur plusieurs kilomètres vers le nord.

Jusqu’au site où il est célébré depuis des siècles. Et sur ce site, aujourd’hui dans la proche banlieue de Paris, fut construite la basilique de Saint-Denis. Considérée comme la première église gothique, c’est un chef-d’œuvre médiéval et un symbole de ce monde religieux absolu, avec ses vitraux superbes et ses centaines de figures sculptées sur la façade. Tous les rois et reines de France du Xe au XVIIIe siècle ont été enterrés ici. Le Martyrium, où Denis fut décapité, n’a pas eu autant de succès. Si sainte Geneviève, patronne de Paris, qui sauva la ville d’Attila et des Huns au Ve siècle, n’avait pas fait pression pour qu’une chapelle soit construite, le site aurait sans doute été oublié.

Je n’ai trouvé aucune preuve que le pape François ait une quelconque dévotion pour saint Denis. Mais c’est un jésuite – et le premier jésuite à devenir pape. Le Martyrium est l’endroit où Ignace de Loyola et ses compagnons firent leurs voeux avant de créer la compagnie de Jésus. D’ailleurs, on appelle souvent la France la « fille aînée de l’Église » à cause de ce lien religieux ininterrompu avec Rome depuis les débuts de la chrétienté. Le pape François pourrait mettre la crypte à son programme. Après ce que j’ai appris sur le Martyrium, j’ai décidé qu’il me fallait absolument l’inviter rue des Martyrs.

Voici l’histoire des jésuites et du Martyrium: Ignace de Loyola est né en 1491 dans une famille basque noble et fortunée. Mais, plus qu’un aristocrate, il devient un bretteur des rues, un joueur et un homme à femmes. La rumeur dit de lui qu’il a alors un enfant hors mariage. « Jusqu’à l’âge de 26 ans, il était un homme adonné aux vanités de ce monde », dit Ignace dans son autobiographie en parlant de lui à troisième personne.

Officier dans l’armée espagnole qui combat les Français, Ignace est sérieusement blessé lors d’une bataille. Après avoir enduré maintes opérations, il passe sa convalescence à lire les seuls livres qui lui tombent sous la main : des livres d’histoire sur Jésus et sur les saints. Profondément ému par ces récits, il range son épée pour devenir bientôt un pèlerin. Il confesse tous ses péchés et s’en remet à Dieu. Il passe par toutes sortes d’états extrêmes, un jour pensant au suicide, le lendemain se délectant dans une union mystique avec le Très-Haut. Il prie, jeûne, mendie, se flagelle. Il laisse pousser ses ongles et ses cheveux. Finalement il abandonne ces pratiques et trouve la paix.