Municipales : ces risques que prend LREM en faisant son marché à droite à gauche pour “débaucher” des maires en place en vue des municipales

Atlantico : Confrontés à un problème d'implantation locale, comment La République En marche peut-elle envisager les élections municipales ?

Jérôme Fourquet : Même si les bases sociologiques électorales de LREM sont plutôt concentrées dans les grandes agglomérations et les métropoles avec des bons scores à la présidentielle et aux législatives, il n'en demeure pas moins que, et les élections sénatoriales de septembre et les quelques partielles l'ont montré, LREM a un problème d'implantation locale et de personnel politique qui serait suffisamment bien implanté.

Présenter des candidats dans toutes les circonscriptions de France dans le cadre des législatives où vous êtes sur la lancé des présidentielles ne semblait pas gagné d'avance mais ils ont fait élire des centaines de députés qui étaient inconnus localement.

Sur des élections qui sont strictement locales les choses peuvent s'avérer plus compliquées.

Il faut aussi parler des adversaires d'"En Marche !". Il y a un très grand nombre de sortants dont une grande partie de l'électorat les a quittés pour le parti du président de la République. C'est le cas pour le PS à Paris par exemple. C'est le cas aussi dans toute une série de villes pour Les Républicains, notamment dans l'Ouest, où pendant les législatives LREM fait des bons scores. Il peut y avoir une réflexion qui s'échafauderait entre d'une part LREM qui veut réussir son implantation sur le territoire et qui sait que ça ne se fait pas sur un claquement de doigt et de l'autre des candidats PS ou Républicains qui seraient "macron-compatibles".

Maintenant il s'agit de compenser ce déficit d'ancrage local. Différents ingrédients peuvent faire que cette opération fonctionne relativement bien. D'une part car c'est quand même à l'échelon communal et municipal que le discours du "en même temps", du pragmatisme et du dépassement des oppositions stérile est le plus efficace et audible (il y est d'ailleurs pratiqué depuis longtemps). L'ADN du macronisme pourrait donc être parfaitement adapté à une campagne municipale.

Autre ingrédient, dans les grandes villes il y a un électorat assez séduit par Macron, c'est un terrain privilégié pour lui. Enfin, il y a des maires sortants qui peuvent être mis en difficulté par des candidats LREM surtout s'il y a d'autres listes à côté de ceux-ci.

Tous ces ingrédients font que cela pourrait relativement bien fonctionner pour le parti de la majorité présidentielle. Toutefois rien n'est évident.

Quels sont les risques pour LREM aux municipales ?

Comme dit plus haut rien n'est évident et le tout risque de se négocier ville par ville. Pour plusieurs raisons, d'abord parce qu'il faudra que l'Etat-major de LREM assume et gère le fait que dans certaines villes, parfois emblématiques, LREM ne passe pas sous ses propres couleurs mais en alliance ou en ticket avec un maire sortant. Cette géométrie variable avait déjà été pratiquée pendant les législatives où de manière très sélective "En Marche!" avait décidé de ne présenter aucun candidat dans certaines circonscription pour faire une fleur à des candidats macron-compatibles. Cela pourrait être reconduit aux municipales mais lorsque vous voulez dynamiser des implantations locales, ce qui permet de dynamiser c'est la perspective d'une victoire et éventuellement des postes à conquérir. Si l'on fait des alliances, on va forcément faire des déçus et des frustrés dans son propre camp.