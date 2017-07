"Mrs Hemingway" : troublant : Hemingway, un homme à femmes, mais compliqué

LIVRE

Mrs HEMINGWAY

de Naomi Wood

Ed. Quai Voltaire

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Un portrait, tout en indiscrétions pudiques, des femmes d’Ernest Hemingway, plus précisément de ses épouses légitimes: Hadley, Pauline dite Fife, Marty et Mary, les Mrs Hemingway.

Ernest était séduisant et séducteur et d’après ses contemporains il « aimantait » les femmes qui le croisaient. De Paris à Antibes, de Key West à La Havane, New York, Chicago et l’Idaho … de 1926 à 1961, l’auteure nous entraîne dans le tourbillon de la vie d’Ernest à travers le prisme de ses quatre mariages, qui suivirent immuablement les phases toujours répétées d’attirance/séduction, de passion puis de lassitude quand une autre potentielle « épouse » se présentait : une danse a trois temps qui se termina par un suicide comme quatrième temps d’une vie passée à se chercher, de chambres d’hôtel en villas, du confort du mariage à l’exaltation des champs de bataille...

POINTS FORTS

Quatre femmes différentes: Hadley, la première, celle des débuts difficiles, rassurante mais manquant d’ambition; Pauline, dit Fife, la seconde, riche et ayant de l’ambition pour lui (trop peut-être ?); Marthe, la rivale, auteure à succès comme lui; et enfin, Marty, celle du déclin, qui ne pourra lui éviter le suicide. Et surtout, en filigrane, leur seule vraie rivale et sa « femme » pour la vie, l’alcool qui lui permettait de fuir et de se fuir. Toutes essayerons sincèrement de le sauver de ses démons en l’aimant chacune à leur manière plus qu’il ne s’aimait lui-même

POINTS FAIBLES

Passionnant et en même temps dérangeant pour tous ceux que le mariage fascine ou rebute : ce récit peut être un miroir pas toujours flatteur !

Passionnant et aussi déroutant pour les épouses de ces « hommes à femmes » et surtout à épouses, toutes persuadées qu’elles seront la dernière !

EN DEUX MOTS

On pourrait dire d’Ernest Hemingway « je ne trompe pas mais j’épouse » ! On savait qu’Ernest était un « homme à femmes » mais on découvre surtout qu’il était un amoureux du mariage car on apprend que c’est lui qui voulait absolument se marier et cela même quand ses conquêtes / compagnes ne le voulaient pas. Effectivement, il aimait le mariage puisqu’il s’est marié quatre fois en croyant, probablement, sincèrement à chaque fois que c’était la bonne...

UN EXTRAIT

Ernest demande à genoux a Marty de l’épouser . « Il faut que tu apprennes à ne pas te marier » , lui répond Marty, « Je suis désolée mais ce n’est pas pour moi ». Etonné, il réplique: « Alors tu ne m’aimes pas ». « Si mais cela ne veut pas dire que j’ai envie de t’épouser ». Ils étaient tous les deux mariés et quinze jours après leurs divorces respectifs ils se marièrent....