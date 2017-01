"Mr North" de Thornton Wilder : le miracle de la lecture

LIVRE

Mr NORTH

de Thornton WILDER

Ed.BELFOND

510 pages

L'AUTEUR

Né en 1897, Thornton Wilder a grandi entre la Chine et la Californie, au sein d'une fratrie de futurs poètes et auteurs. Il a remporté trois prix Pulitzer, deux pour des pièces de théâtre et un pour son roman "Le Pont du roi Saint-Louis". "Mr North" est son ultime roman et a figuré ving-six semaines en tête des meilleures ventes américaines. Il a été adapté au cinéma avec entre autres, dans les rôles principaux, Anthony Edwards, Angelica Huston, Lauren Bacall, Robert Mitchum. Thornton Wilder est mort en 1975.

THEME

Pendant l'été 1926, Theophilus North, jeune intellectuel désargenté et avide de découvertes, s'installe dans la station balnéaire de Newport dans le Rhode Island où il avait fait huit ans plus tôt son service militaire. Professeur de tennis et de français pour les familles privilégiées, il entreprend, au gré de ses rencontres, de rendre de "petits services" et endosse tour à tour différents rôles auprès de personnages démunis, prisonniers de leur milieu, de leur position sociale ou de leurs principes sans oser l'avouer.

POINTS FORTS

- Avec une plume légère, joyeuse, tendre et nostalgique, entre imagination et histoires vécues, Thornton Wilder nous délecte de situations les plus charmantes, singulières et rocambolesques que son héros, Theophilus North, s'ingénie à dénouer avec légèreté, intelligence et habileté.

Sous couvert de son rôle de professeur et de lecteur pour des personnes âgées, il joue le détective, le comploteur, le confesseur, le redresseur de torts, le médecin voire le psychothérapeute pour sauver ceux qui sollicitent son aide, tous attachants, en usant de quelques manipulations sans se compromettre. Il séduit, charme, intrigue, s'entoure de quelques précieuses amitiés tout en préservant scrupuleusement sa liberté.

- L'univers glamour d'une station balnéaire en vogue dans l'Amérique des années 20, où la bonne société s'amuse et brille mais où à l'intérieur feutré des belles maisons cancans, confidences, intérêts personnels et rivalités s'entrechoquent, n'est pas sans rappeler Francis Scott Fitzgerald.

POINTS FAIBLES

Je n'en vois pas, même si une profusion de références littéraires et culturelles auraient méritées quelques notes explicatives et traductions.

EN DEUX MOTS

Ce livre est un pur régal, entre portrait d'une époque révolue, comédie de moeurs et satire sociale. On est pris par le charme, l'intelligence, la tendresse, la profondeur et l'humour caustique de Thornton Wilder qui avait un vrai talent d'observateur et de conteur. On ferme la dernière page à regret....

UN EXTRAIT

Ou plutôt deux:

- "Est-ce que vous racontez toujours la vérité monsieur North ?

- A vous toujours. C'est tellement ennuyeux de dire la vérité à des gens qui préfèreraient entendre tout autre chose."

- "Le lecteur a pu s'apercevoir que je n'étais pas étranger à l'imposture, mais j'entends n'y recourir que lorsque cela me chante et non lorsqu'on m'y oblige. J'aime mener la vie comme un jeu, mais je n'ai nul désir de mener les autres par le bout du nez ou de les rendre ridicules à mes propres yeux."