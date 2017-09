"Mr Chat et les Shammies" : un petit bijou pour petits et grands

CINEMA

Mr CHAT ET LES SHAMMIES

Lettonie. Couleur. 5 films d’animation d’Edmund Jansons. Dès 2 ans. Avec les voix de Zion Percy, Hugo Devilliers, Nina Peeters, Harry Belasri, Daniel Nicodeme. Chansons par Mathieu Meunier..

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THÈME

Coussinou, Mouffi, Soquette et Tricot sont des Shammies, à savoir quatre drôles de petites créatures en tissu, laine et autres textiles multicolores vivant avec un chat. Ils ont des yeux en boutons, sont prénommés en fonction de ce qu’ils portent et ont chacun leur propre caractère. Qu’ils décident de prendre un bain, de se marier, de se soigner, de ranger leur chambre, de jouer à cache-cache ou de bâtir une maison pour un hypothétique animal de compagnie, tout leur est bon pour apprendre la vie et consolider leur vie commune sous l’œil bienveillant de leur nounou Mr Chat.

POINTS FORTS

On l’aura compris à la lecture du thème, cet ensemble de cinq courts métrages (chacun tourne autour de 5 minutes) s’adresse aux tout petits et demande aux parents et grands-parents à être regardé à travers leur prisme, mieux : leur cœur. Dès lors, impossible de ne pas tomber sous le charme de cette avalanche de douceur et de gentillesse à l’aune d’une imagination débordante, enchanteresse et pleine de fantaisie.

La bavarde Soquette avec ses couettes, le longiligne et “intellectuel” Tricot, le téméraire Mouffi ganté de ses moufles et le tranquille Coussinou coiffé de franges vertes nous entraînent ainsi dans de drolatiques initiatives débouchant sur de très astucieuses et bienvenues leçons de vie très quotidiennes sous l’œil de Mr Chat, filmé en images réelles puis incrusté, abordant rien moins que la solidarité et l’amour face à la maladie, à la nécessité de se laver, aux joies de la lecture, à la tolérance et à l’importance d’aimer l’Etre qui s’occupe de vous ici et maintenant.

Bien loin des films lisses en 3 D, l’animation 2D fait ressurgir chez les plus anciens les souvenirs émouvants d’un temps où jouer avec ces objets rendait aussi heureux (sinon plus ?) que les écrans aujourd’hui.

Cerise sur le gâteau, l’essentiel de ces films est accompagné de comptines à la fois entraînantes, faciles à apprendre et ponctuant parfaitement chaque épisode tandis que la bande son est rigolote sans être envahissante.

Les couleurs, elles, forment un feu d’artifice incitant à la bonne humeur et les décors (telle l’armoire à boutons) sont délicieux. La sérénité de l’ensemble plonge les jeunes spectateurs dans un univers rassurant, bien éloigné des productions hystériques habituelles.

Les parents téléchargeront utilement et gratuitement le dossier pédagogique sur le site www.les filmsdupreau.com.

POINTS FAIBLES

Je n'en vois aucun.

EN DEUX MOTS

En anglais, “Shammies” signifie « peaux de chamois ». En français, il semble un mix de chat et amis. Le titre original letton, « Lupatini », veut dire « tissus ». Ainsi, quelle que soit la langue d’usage, les Shammies trouvent leur identité ! Pour les confectionner, de nombreux tissus de matières et de couleurs différentes, mais aussi des boutons, des fils, des rubans, des dentelles et autres objets ont été photographiés; après quoi les animateurs ont combiné et travaillé toutes ces photos numérisées avec l’ordinateur pour leur donner vie et créer les décors et les accessoires. Ce travail admirablement réussi revient au studio d’animation Atom Art, créé en 2001 et basé à Riga. Il est devenu l’un des plus créatifs de Lettonie et ses films ont été sélectionnés dans de nombreux festivals dont Annecy, Clermont-Ferrand, Ottawa, Hiroshima, Zagreb… où ils ont reçu de nombreux prix.

UN EXTRAIT

“ Ce que vous pouvez être bêta, parfois”. Mr Chat aux Shammies, pour clore chaque film

LE REALISATEUR

Faute d’information, nous nous en tiendrons au dossier de presse. Né en 1972 à Saldus en Lettonie, Edmunds Jansons étudie les arts du spectacle à l’Académie de la Culture de Riga, puis la réalisation de films d’animation à l’université du cinéma de Moscou.

Il fonde en 2002 le studio d’animation Atom Art pour lequel il travaille en tant que designer graphique et cinéaste. Il réalise neuf films courts d’animation : Choir Tour et International Father’s Day (2012), Isle of Seals (2014) et la série The Shammies (2014-2015). Il est également illustrateur de livres pour enfants.