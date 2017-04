Du Moyen-Orient à l'UE, voilà pourquoi les intérêts de la France bénéficient de la politique de l'Amérique de Trump

Atlantico : Dans le contexte du conflit syrien, et sur les différents dossiers moyen-orientaux plus généralement, qu'aurait à gagner Paris à un rapprochement avec Washington ?

Alexandre del Valle : La France n'étant pas un pays ennemi des États-Unis, il peut toujours y avoir des intérêts convergents, mais uniquement sur des dossiers particuliers. Si l'on considère le plan économique, il n'y a pas véritablement d'intérêts convergents, comme en témoigne la guerre commerciale menée à l'heure actuelle par les États-Unis à l'Europe.

Pour ce qui est du Moyen-Orient, les deux pays ne sont pas toujours d'accord même si, il est vrai, que le gouvernement au pouvoir en France et l'administration américaine semblent converger depuis quelques jours.

Ceci s'explique par l'attaque chimique survenue ce mardi en Syrie, qui a provoqué un revirement apparent de Donald Trump. Auparavant, la France était beaucoup plus jusqu'au boutiste et va-t'en guerre que l'administration Obama. Maintenant que Donald Trump montre un visage beaucoup plus moraliste et interventionniste que ce qu'il a pu annoncer initialement – un revirement auquel il a été contraint – la France semble effectivement beaucoup plus en accord avec les États-Unis dans cette volonté de condamner moralement, et de parvenir à la rédaction et au vote d'un texte onusien. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que ce ne sont pas les deux pays, mais les deux administrations qui ont l'air de converger sur ce dossier.

Des pierres d'achoppement relatifs au Moyen-Orient persistent entre les deux pays. Au sujet du Liban, les États-Unis et la France n'ont jamais eu les mêmes intérêts. Les Français ont toujours été très proches des chrétiens – relais de la francophonie d'ailleurs -, abandonnés par les Américains et les Britanniques. Au Maghreb, les Américains ont longtemps soutenu des forces hostiles à la France ; ils ont même été jusqu'à soutenir les islamistes du FIS (Front islamique du salut) dans les années 1980-1990, très hostiles à la francophonie et à la France. Sur le conflit israélo-palestinien, les positions demeurent différentes, même si la France n'est pas un pays antisioniste. La France est favorable, elle, à la solution des deux États. Les États-Unis, plutôt par tradition protestante plutôt qu'à cause du lobby juif, font preuve d'une véritable empathie pour la terre d'Israël et le peuple juif. Les intérêts divergent également en Afrique, où un certain nombre de dirigeants et dictateurs francophones ne sont pas bien perçus par les États-Unis qui souhaiteraient les remplacer, et ainsi prendre la place de la France en Afrique.

Et n'oublions pas la principale pierre d'achoppement, de nature géoéconomique, qui réside dans le fait que les États-Unis ont déclaré une véritable guerre commerciale à l'Europe, dont la France.