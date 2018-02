Moyen-Orient : pourquoi les Occidentaux - et encore plus la France - n’y comprennent plus rien

La situation évolue au Moyen-Orient sans que plus personne ne semble y comprendre quelque chose. Cela est dû au fait que les différents intervenants ont, pour la plupart, des perspectives à courte vue réagissant à l’évènement immédiat de manière à parer au plus pressé.

Une fois n’est pas coutume, nous commencerons par le Yémen, ce conflit qui laisse l’opinion occidentale totalement indifférente car les réseaux d’influence bien connus aux États-Unis et en Europe, sont un peu gênés aux entournures devant l’ampleur humanitaire catastrophique qu’a pris ce conflit et par le fait que le « grand allié saoudien » s’y retrouve ensablé. La rébellion Houthi est toujours bien présente dans l’ouest du pays et à Sanaa malgré la défection d’une partie des troupes de feu le président Saleh qui a payé de sa vie sa tentative de rapprochement avec Riyad.

Il a eu l’imprudence de tenter cette manœuvre alors qu’il n’était pas personnellement en sécurité. Peut-être a-t-il pensé qu’il parviendrait à contrôler la capitale yéménite en en chassant les rebelles houthi, erreur qui lui fut fatale même si le mouvement s’en est retrouvé affaibli. Les Houthi ont comblé ce manque en multipliant les tirs de missiles sol-sol en direction de Riyad, la plupart ne causant pas de dégâts car interceptés par la défense aérienne ou plus simplement, pas assez sophistiqués pour obtenir un résultat tactique significatif. Cela permet néanmoins à Washington d’accuser Téhéran d’avoir fourni des armements aux Houthi, un « remake » copie conforme des accusations ayant permis l’invasion de l’Irak en 2003.

Tout semblait donc s’améliorer pour le gouvernement légal dont le siège se trouve installé à Aden, le président Abdrabbo Mansour Hadi étant lui bien à l’abri en Arabie Saoudite. C’était sans compter sur les velléités séparatistes des « sudistes » qui mettent tous leurs espoirs dans une nouvelle coupure du Yémen en deux (Yémen du Sud et Yémen du Nord). Ces "sudistes" ont repris le contrôle de la région d'Aden assiégeant le gouvernement légal retranché dans un hôtel situé en périphérie de la ville. Le problème réside dans le fait qu’ils sont soutenus par les Émirats Arabes Unis (EAU) théoriquement alliés à l’Arabie Saoudite. Mais les EAU ne veulent pas entendre parler des Frères musulmans qui sont derrière le parti yéménite al-Islah malgré ses nombreuses dénégations qui lui ont permis de s’assurer quelques faveurs de la part de Riyad. Résultat des courses, le Yémen n’est plus partagé en deux mais en trois sans compter les zones tombées en déshérence sous la coupe d’Al-Qaida dans la Péninsule Arabique (AQPA) ou de Daech qui a trouvé là un nouveau terrain de chasse à sa mesure.

Les Occidentaux, Américains en tête, continent à soutenir Riyad car ils n’ont guère le choix. Ils fournissent les bombes qui sont larguées sur le Yémen, mais on ne sait plus trop bien sur qui… Pour le lobby militaro-industriel, cela n’a pas trop d’importance dans la mesure où il fonctionne en plus tendu fournissant - contre larges rétributions - les appareils de Mohamed Ben Salman, le prince héritier et ministre de la défense en titre. Quant à l’État hébreu, il ne lui est pas possible d’émettre la moindre critique au moment où il est parvenu à nouer des relations constructives avec Riyad.