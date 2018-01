"Mots dits" : Poésie bonheur

Mettre la BD au service de la vulgarisation intelligente, drôle, et même un peu déjantée, d' un sujet très sérieux, l'équipée de Thomas Pesquet dans l'espace, le pari était risqué. Le résultat fait vraiment plaisir à voir et à lire

Décennie après décennie, la France paraît toujours plus bloquée. Ce constat, chacun l'a éprouvé, nourrissant le pessimisme, la nostalgie et, pour certains, la tentation de l'extrême. Les auteurs ont entrepris une enquête inédite, puisant dans plus de mille ans d'histoire, dans ce qui fait la psychologie de la France et des Français, dans leur génie comme dans leurs dénis. Extrait de "Transformer la France" de Mathieu Laine et Jean-Philippe Feldman, publié chez Plon (1/2).