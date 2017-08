La mort subite du diplomate russe, cette étrange “épidémie” qui a frappé 7 fois en moins d’un an

Si le décès le 19 décembre 2016 d’Andrei Karlov, l’ambassadeur russe en Turquie assassiné par un fanatique islamique servant dans la police ankariote est facilement compréhensible - son meurtrier voulait se venger des opérations militaires menées par Moscou en Syrie, particulièrement à Alep -, ce n’est pas le cas pour beaucoup d’autres de ses collègues servant au sein de l’administration russe et plus particulièrement aux Affaires étrangères. La presse occidentale en mal de sensationnel et majoritairement anti-poutinesque y voit, soit l’ombre du FSB, le service de contre-espionnage russe qui agirait pour débarrasser le maître du Kremlin de gêneurs potentiels ou bien, à l’inverse, d’une guerre de l’ombre menée par les États-Unis face à l’« agressivité » de Moscou.

C’est ainsi que Petr Polshikov, responsable du Département latino-américain du ministère russe des Affaires étrangères est retrouvé tué par arme à feu (également le 19 décembre 2016) dans son appartement moscovite. Les autorités parlent d’un suicide mais ne donnent pas les détails, ni sur l’arme retrouvée dans la salle de bain (alors que le corps aurait été, lui, dans la chambre à coucher) et sur deux douilles vides. En Russie, la police donne rarement des informations à la presse. L’épouse du diplomate était présente au moment des faits. Drame conjugal ? Agression ? Suicide ? Toutes les hypothèses sont sur la table.

Le 9 janvier 2017, Andrei Malanin, consul de Russie à Athènes est découvert décédé dans la salle de bain de son appartement. Là également, les circonstances restent mystérieuses. L’agression semble exclue puisque aucune effraction n’aurait été constatée et que la rue habitée par de nombreux diplomates est étroitement gardée par des policiers en faction. Le problème avec les diplomates en poste à l’étranger réside dans le fait qu’ils bénéficient de l’immunité qui accompagne leur fonction. Les enquêtes des autorités locales sont donc automatiquement bridées et un lourd secret tombe sur les constatations qui pourraient être faites. Le pays qui oserait s’affranchir de ces règles internationales se verrait confrontés à des mesures de rétorsions vis-à-vis de ses propres diplomates. Dans le cas Malanin, il convient de savoir qu’un consul est un fonctionnaire de rang relativement subalterne au sein des Affaires étrangères(1). Ce n’est donc pas vraiment une « personnalité » qui compte même si son travail est indispensable particulièrement en matière de soutien à la communauté nationale expatriée ou de passage, de délivrance de visas et aussi dans le domaine de la gestion des finances. Dans le passé, les affaires ayant concerné le monde consulaire relèvent essentiellement de la corruption et de détournement de fonds. Les conséquences se règlent généralement par des mesures disciplinaires avec rappel des contrevenants et parfois des actions en justice intentées à leur encontre.