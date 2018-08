Mort subite de l’adulte : le mythe de la rupture d’anévrisme

La mort, cet événement qui survient fatalement

L'expression "issue fatale" parfois employée pour désigner la mort exprime bien le caractère obligatoire de cet évènement que l'on ne vit qu'une fois, à part les rarissimes personnes qui auraient connu un état de mort imminente avant de reprendre une vie pleine et entière. C'est pratiquement la seule certitude concernant l'avenir de tout individu : il mourra un jour. Il s'agit d'un fait plus empirique que scientifique. Faut-il croire les transhumanistes qui affirment que l'espérance de vie à la naissance sera prochainement élevée à des centaines d'années ?

L'être humain vieillit et meurt. Meurt-il parce qu'il vieillit ou vieillit-il parce qu'il est mortel ? Il est clair que le vieillissement et la mort – celle qui est plus ou moins programmée - sont liés.

Chacun reconnaît aisément un mort : il est immobile, sans réaction, le regard vide et figé, le corps rigide et froid. L'instant où frappe la mort, cette seconde terrible et magique, ce brutal passage dans le monde inerte et sans relation, est en revanche mystérieux. Deux organes sont prééminents dans la vie et dans le passage de la vie à la mort : le cœur et le cerveau. En général, l'arrêt cardiocirculatoire (la mort "cardiaque") précède l'arrêt du fonctionnement du cerveau (la mort "cérébrale") : le plus souvent, c'est l'arrêt de la pompe cardiaque qui est l'événement déclenchant le processus de mort. Le flux artériel cesse, les organes nobles ne sont plus perfusés (cerveau, muscle cardiaque, poumons, foie et reins) et ils ne reçoivent de ce fait plus d'oxygène ni de glucose et ne peuvent pas non plus éliminer le gaz carbonique. Le processus de mort va très vite : c'est le cerveau qui meurt le premier, car il a un très gros besoin en oxygène et en glucose (il commence déjà à souffrir au bout de quelques minutes).

La notion de mort subite

La mort subite est une mort brutale qui ne prévient pas. On emploie également l'expression de "mort inattendue". C'est un sujet de discussion récurrent qui réapparaît à chaque fois que survient un cas chez une personne non sénile. Typiquement, c'est le cas de cet homme âgé de 47 ans qui rentre en fin d'après-midi d'un déplacement professionnel de quelques heures. Il descend du train, se dirige vers sa voiture et au moment d'ouvrir la porte s'écroule et meurt sur-le-champ. La mort subite frappe à toute heure du jour ou de la nuit et à tout âge. Elle est particulièrement impressionnante et choquante quand elle touche de jeunes sujets, a fortiori des enfants. Celle qui frappe les nourrissons a été médiatisée : c'est un drame que l'on sait mieux prévenir aujourd'hui. Il n'est pas rare que la mort subite soit immédiatement précédée d'une sensation de malaise général, mais ce prodrome (ou signe annonciateur) survient en règle générale beaucoup trop tard pour que l'on puisse éviter le décès.

Quand on parle de mort subite, on évoque habituellement un décès brutal qui survient chez une personne en relative bonne santé, en général active. Mais la mort subite peut également se produire au cours d'une maladie non habituellement mortelle. D'où l'intérêt d'utiliser aussi cette autre expression de "mort inattendue". Cette mort est inattendue parce que les témoins et les proches la voient et la vivent comme quelque chose qui ne devait pas arriver. Elle est en quelque sorte foudroyante. Elle se distingue de la mort qui survient dans un contexte de maladie ou d'accident graves : une méningite bactérienne, une encéphalite, une pneumonie, une diphtérie, une fièvre typhoïde, une septicémie, une leucémie, un cancer avec plusieurs métastases, une hémorragie interne, une occlusion intestinale aiguë, une inhalation de corps étranger avec asphyxie, une noyade, un violent traumatisme (chute, agression, accident de la voie publique, accident de sport…), un empoisonnement accidentel ou volontaire sont des exemples de circonstance favorisant une mort non subite, car s'inscrivant dans un contexte causal bien identifié. Lors de ces différentes situations, non seulement le décès se produit dans des circonstances permettant de le prévoir, mais de plus il est fréquent que le dernier souffle du sujet survienne au cours d'une agonie plus ou moins lente : le mourant se meurt.

La mort subite frappe à tous les âges

Quand elle survient chez un nourrisson, un petit enfant, un grand enfant, un préadolescent ou un adolescent, la mort subite est révoltante : pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi nous ? Elle paraît déjà plus "acceptable" quand elle frappe un adulte d'âge mûr, mais c'est chaque fois un coup de tonnerre dans un ciel serein. Au contraire, si une mort subite survient chez une personne âgée et surtout très âgée, elle est plus facilement acceptée. Surtout, elle est très souvent non reconnue comme telle : "Elle est morte de vieillesse ; il était déjà très âgé ; elle était vraiment fatiguée ; il avait bien vécu ; elle était usée ; il est mort de sa belle mort, etc." Alors que la mort subite existe bien sûr chez la personne âgée ou très âgée. Elle est même fréquente et chaque décès a une explication.

Mourir de vieillesse est une formule commode, mais qui n'a pas grand sens médicalement. On pourrait à la rigueur l'employer pour qualifier la fin de vie d'une personne très âgée dont l'état physique et psychique se serait affaibli d'une façon très progressive sur des mois et des mois, jusqu'à en arriver de jour en jour à s'éteindre comme une bougie qui n'a plus de cire à brûler. Ce n'est tout de même pas le cas habituel, mais on ne cherche le plus souvent pas à comprendre la cause exacte du décès d'un grand senior. Sans faire de l'amélioration de l'espérance de vie un objectif essentiel, cela permettrait tout de même de progresser en matière de prévention. Par exemple cette femme âgée de presque 89 ans, vivant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), qui, un lundi vers midi est retrouvée morte alors qu'une aide-soignante lui avait parlé dix minutes plus tôt et qu'elle allait bien : "C'est sûrement une rupture d'anévrysme, dit l'infirmière coordinatrice", "Elle avait bien décliné depuis sa fracture, dit l'infirmier"… Il fallait plutôt chercher du côté de son traitement : c'est à la vérité une intoxication au potassium, sur un terrain d'insuffisance rénale chronique proche du niveau sévère. Cet exemple véridique est l'occasion de préciser que beaucoup de décès "inexpliqués" ont probablement une origine médicamenteuse et cela plus spécialement en EHPAD. L'iatrogénie médicamenteuse a encore frappé, hélas.