Mort de Naomi Musenga : accident ou symptôme d’un système de santé publique français étouffé par son propre poids ?

Décryptage

Et maintenant ? Nucléaire iranien : le grand schisme occidental. Et ses délicates conséquences pour l’Europe Donald Trump a décidé de retirer les Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Une décision qui a suscité de vives réactions de la part des capitales européennes impliquées, de Paris à Berlin en passant par Londres, mais également des institutions européennes.

Facture salée SNCF : combien nous coûtera le choix de Guilllaume Pepy de miser sur la responsabilité des grévistes ? L’erreur est à la fois humaine et facile à commettre. Elle le semble d’autant plus lorsqu’elle l’est par des gens haut placés, et que cela aura des répercussions coûteuses pour tous.

Bonnes feuilles Cybersécurité : comment communiquer pour rassurer les consommateurs On assiste aujourd’hui à l’explosion d’une délinquance cyberorganisée, inventive et sans frontières. Résultat : les incidents se multiplient et engendrent une perte massive de confiance des consommateurs. La confiance, voilà donc la clé pour avancer sereinement dans le cybermonde. Celle-ci dépend, notamment, de la capacité des États et des entreprises à renforcer leur collaboration et à rendre attractive cette filière pour les meilleurs talents. Extrait de "La Cybersécurité face au défi de la confiance" de Philippe Trouchaud, publié chez Odile Jacob le 9 mai. (2/2)

Bonnes feuilles Récit d'un épileptique : "Aucune crise d’épilepsie ne ressemble à une autre" Alexandre Lafont est un super-héros du quotidien, un jeune homme toujours joyeux, décomplexé, youtubeur de talent, passionné de science et… épileptique. Sur YouTube, il se transforme en Epilepticman, un personnage qu’il a inventé, et qui part à la rencontre du public pour raconter avec beaucoup de tonus et de gaîté la vie quotidienne d’un épileptique. Extrait de "Je suis Epilepticman" d'Alexandre Lafont, publié chez Plon. (2/2)

Jackpot ? Nucléaire iranien : Trump joue et gagne à sa propre roulette Il s'y connaît en machines à sous. D'autant plus que c'est lui qui les a programmées pour qu'elles sortent les bons numéros.

Optimisme forcé Croissance : l’INSEE ne croit pas à l’effet Macron Alors que l'économie française a produit de bons résultats au cours de l'année 2017, ce qui est parfois attribué à un "effet confiance" provoqué par l'élection et le réformisme d'Emmanuel Macron, certaines statistiques commencent à inquiéter.

Le joli mois de mai Ponts et viaducs de mai : les Français sont-ils vraiment une exception mondiale en matière d’addiction aux jours fériés ? 1er mai, 8 mai, jeudi de l'Ascension... ce mois de mai 2018 est particulièrement propice aux ponts et autres "viaducs". Mais existe-t-il une exception française en termes d'addiction aux jours fériés ?

Les liens du sang Savez-vous à quel point vos frères et soeurs sont la clé de votre santé ? Selon l'American Journal of Psychiatry, la qualité des relations entre frères et sœurs est l'un des facteurs les plus importants de la santé mentale chez les personnes âgées. La recherche montre également que les personnes qui sont proches de leurs frères et sœurs ont une vie plus harmonieuse et des taux plus faibles de dépression.