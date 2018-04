"La mort de Fernand Ochsé" : évocation passionnante d'un monde musical presque oublié

LIVRE

La mort de Fernand Ochsé

de Benoît Duteurtre

Ed. Fayard

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Fernand Ochsé est un artiste aux multiples talents qui sévit à Paris entre le début du 20 ème siècle et

la guerre de 40. A travers cette figure, Benoît Duteurtre nous promène dans le milieu charmant des

intellectuels et des artistes, essentiellement des musiciens, de cette période florissante de

notre histoire culturelle.

POINTS FORTS

1 ) La description de ce milieu artiste est passionnante et très documentée. Dès le début on est

embarqué dans la vie des salons, dans une réception donnée par la famille Ochsé en1908 et

dont la description est un bijou ciselé, un condensé des fêtes de la Belle époque parisienne

avec le sens du décor, le luxe, l’élégance des femmes, la beauté légère de la musique, la

liberté naissante des moeurs.

2) Le parti pris réussi d’un récit plus journalistique qu’historique ou musicologique : pas de

notes de bas de page, pas de justification systématique des sources, mais on peut faire

confiance à l’auteur pour la maîtrise son sujet.

3) Le voyage dans l’univers de la musique de cette époque. C’est un plaisir de renouer avec

cette musique, témoin d’une joie de vivre, d’une joie de réparer l’horreur par les bien

nommées années folles. Ainsi de Ciboulette de Reynaldo Hahn à Phi-Phi de Cristiné, c’est le

royaume de l’opérette qui se jouait pour le plaisir de tous en maintes petites salles dans la

capitale avant que le théâtre lyrique ne soit cantonné dans les grandes salles. Olivier Métra,

André Messager sont les oubliés d’un bonheur perdu. Et puis vient le cinéma, la chanson

avec Maurice Chevalier, Yvonne Printemps, l’arrivée du jazz américain, le spectacle complet

de Joséphine Baker, Les Collégiens de Ray Ventura.

4) Le portrait d’une société dans laquelle prévaut le plaisir, mais au prix d’un travail

incalculable, où l’on voit poindre la liberté des moeurs, la drogue…

5) L’analyse du basculement du destin des juifs en France au cours de la seconde guerre.

Nombreux sont les talents artistiques juifs. Au début, la France, et Paris sont une terre

d’accueil pour les juifs allemands comme Vladimir Cosma et Kurt Weil qui s’intègrent au

milieu parisien avant de gagner l’Amérique. Comme beaucoup, les Ochsé commencent bien

tard à prendre conscience du danger et gagnent la zone libre. Mais Louise Ochsé écrit encore

en 1942: « On ne pourra pas faire de mal à des gens du monde »… Jusqu’à l’horreur.

6) C’est une époque, et c’est aussi un personnage, un personnage comme il n’en existe plus. Un

homme riche et passionné d’art qui ne se contente pas d’envoyer des chèques à de grosses

structures comme les mécènes d’aujourd’hui, mais qui met son talent au service de l’art, qui

vit et travaille dans ce milieu et qui y trouve toute sa place. C’est un talent éclectique,

pianiste efficace, compositeur doué mais dilettante, peintre excellent, décorateur de

spectacle reconnu et recherché, organisateur de spectacles qui ne compte ni son temps ni

ses deniers. Et pourtant c’est un homme fragile, ô combien !