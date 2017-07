Moralisation de la vie publique : comment Macron protège les fonctionnaires

Disraeli Scanner. Lettre de Londres mise en forme par Edouard Husson. Nous recevons régulièrement des textes rédigés par un certain Benjamin Disraeli, homonyme du grand homme politique britannique du XIXè siècle.

J’ai appris à la lecture du journal (16 Juillet 2017) que le nouveau Ministre en charge de l’écologie et de l’énergie avait « une foi absolue dans les énergies renouvelables », cela a enthousiasmé la presse mais m’a laissé perplexe. Qu’est-ce que la religion a à faire là-dedans ?

Theresa May est partie en vacances complètement épuisée et déprimée en laissant la Grande Bretagne dans la plus grande incertitude quant à l’issue des négociations sur le Brexit.