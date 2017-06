Moralisation de la vie politique : quand le ministre de l’agriculture aménage opportunément son emploi du temps officiel pour soutenir des candidats REM

Ce n'est pas la première fois qu'un ministre de la République vient soutenir un candidat du parti au pouvoir pour des élections législatives. En principe, évidemment, il faut différencier la fonction gouvernementale et le soutien partisan... Mais certains appellent cela la « tradition républicaine » et arrondissent les angles. On avait compris, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir et son programme très strict par rapport à ces arrangements avec la morale publique, que ce genre de dispositifs, consistant en l'occurrence à utiliser les deniers publics pour un déplacement ministériel qui se transforme en soutien militant, ne devaient plus avoir lieu.

On avait compris que la loi de la moralisation politique (ou de la vie publique), dont est en charge François Bayrou, devait consister à arrêter ces comportements, y compris pour les membres du gouvernement...

Visite « ministério-militante » dans l'Aube...

Le jeudi 1er juin, Jacques Mézard, ministre de l'Agriculture, s'est rendu dans l'Aube. On passe rapidement sur le fait qu'il ait pu se libérer aussi vite pour remplacer au pied levé Nicolas Hulot (il a été décidé le mercredi soir à 18 heures qu'il avait davantage le profil par rapport à l'électorat visé...), initialement prévu pour ce déplacement. Restons sur les faits. En tant que ministre, Jacques Mézard a visité une ferme. Mais il surtout venu soutenir les candidats « En Marche » du département. Pire, l'un d'entre eux se vante sur son mur Facebook d'avoir lui-même invité le ministre. Voici la copie d'écran :

Jacques Mézard, ministre de la République et de tous les Français, a donc utilisé les deniers du contribuable pour se rendre sur les lieux de son tractage politicien. Dans les faits, il est arrivé en voiture du ministère sur le lieu de sa première visite (le lycée agricole Saint-Pouange), puis a pris place dans celle du candidat d'En Marche pour l'ensemble de la journée à suivre, avant d'être reconduit dans la voiture ministérielle. Il a donc passé une après-midi entière en tant que militant, et surtout a choisi le lieu de son déplacement ministériel en fonction de ce militantisme. Serait-il venu au même endroit le même jour sans cet intérêt politicien, alors que cette visite ne figurait pas à son agenda et qu'il était même attendu en Bretagne... ?

La page Facebook du mouvement En Marche elle-même montre cette grande confusion entre démarche ministérielle républicaine, et militante politicienne :

On ne sait plus si c'est le ministre qui s'informe en visitant une exploitation, ou s'il s'agit d'un soutien au candidat En Marche de l'Aube Gregory Besson-Moreau... Un mélange des genres (et des budgets, cette visite figure-t-elle sur les comptes de campagne du candidat en question ? On demande à le vérifier...) contre lequel n'a cessé de se battre, du moins dans les mots, Emmanuel Macron lors de sa campagne électorale présidentielle.