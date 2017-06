"Montrez moi vos mains" : authentique et attachant, à tous points de vue

LIVRE

MONTREZ-MOI VOS MAINS

D’Alexandre Tharaud

Ed. Grasset

217 pages

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THÈME

Alexandre Tharaud -un des plus grands pianistes contemporains- prend la plume pour nous livrer ses doutes, ses superstitions, nous confier ses TOC, ses insomnies et tout ce qui compose le quotidien d’une vie consacrée à la musique, une vie d’errance et de solitude entre avions, hôtels et huit valises.

Dans son point d’ancrage à Paris, il n’y a pas de piano, un choix pour mieux travailler son art en allant jouer chez les autres, s’approprier l’instrument : « j’aime les pianos qui se cachent ».

POINTS FORTS

- Le musicien évoque son métier à travers les détails qui rythment sa vie de soliste de haut niveau et réussit à nous émouvoir de ces petites choses qui peuplent cet univers rigoureux.

- Des moments d’humour lorsqu’il décrit le comportement du public partout dans le monde. Le Français tousse, déballe son papier de bonbon et dit « chuuut ».

- Un retour sur l’histoire du métier de concertiste, né au milieu du XIXe siècle, métier alors narcissique, et un hommage appuyé à tous ceux qui œuvrent dans l’ombre : les tourneurs de pages, les accordeurs, les agents, les éclairagistes..

- Une lecture tout en sobriété et finesse, ponctuée de noir et de blanc à l’image des touches d’un piano, peuplée de milliers de granules homéopathiques pour soigner les maux, de milliers de petites notes noires à déchiffrer, de l’habit noir et blanc du concertiste, de la lumière puis de l’obscurité.

POINTS FAIBLES

Je n’en vois pas.

EN DEUX MOTS

De bien touchantes confessions. Avec une grande humilité, Alexandre Tharaud se souvient de ses débuts difficiles quand il jouait dans des restaurants chics où personne ne l’écoutait. Il nous parle de ses angoisses, de ses pertes de mémoire et de la nécessité de jouer avec des partitions. Fuyant les cocktails et les dîners mondains qu’il abhorre, toute sa vie est vouée à la musique, à l’instrument avec lequel il a un rapport charnel -touchante allusion à son premier piano, surnommé Bucéphale, son ami, son frère dont il recherche l’odeur à chaque répétition- et à la magie de la scène dans le répertoire qu’il affectionne : Couperin, Rameau, Bach, Ravel, Fauré, Rachmaninov…. don d’une solitude à la personne à qui il dédie secrètement chaque concert et don de soi à son public qui le reçoit avec émotion. « Je suis nombreux » page 186

UN EXTRAIT

Qui seront deux :

« Quelle que soit l’œuvre finale, l’important est de refermer un livre, d’avoir durablement voyagé. Le concert doit changer quelque chose en nous, même imperceptiblement » p 196