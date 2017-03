Mondialisation & Europe, stop ou encore : pourquoi ceux qui misent exclusivement sur ce nouveau clivage en oubliant l'opposition gauche droite risquent quelques jolies désillusions (contrairement à ce que semble désormais croire François Hollande)

Atlantico : Si droite et gauche peuvent effectivement se retrouver sur les questions européennes, cela peut-il dire pour autant que la droite et la gauche se confondent ? Ce nouveau clivage remplace-t-il vraiment le premier ? Comment opère ce choc entre ces deux clivages, quelle en est la hiérarchie?

Jérome Fourquet : La première chose c'est que ce nouveau clivage "européen contre nationaliste" n'est pas si nouveau.

Il a au moins vingt ans et sa première expression en France s'est produite au moment du traité de Maastricht en 1992. On l'a retrouvé en 2005 avec le référendum européen parce que la forme référendaire et le sujet en question, l'Europe, permettaient à ce clivage de s'exprimer pleinement. Clivage qui parcourait plusieurs familles politiques. Donc c'est une vieille affaire.

Néanmoins, de par le mode de scrutin national, majoritaire à deux tours pour la présidentielle et les législatives qui en découlent, et de par le fait que les questions européennes soient rarement au cœur des campagnes électorales, c'est toujours le clivage gauche droite qui a tenu le haut du pavais. Sans pour autant que l'autre n'est disparu, il restait simplement moins visible.

Deuxième point, ce clivage ne se manifeste pas qu'en France. Il est beaucoup plus large et on le retrouve en Grande Bretagne au moment du Brexit ou encore en Autriche au deuxième tour des élections -entre un candidat d'extrême droite et un candidat écologique-, et plus largement ce nouveau clivage n'est pas cantonné à l'affaire européenne. Il est plus global et on pourrait le qualifier de différentes manières : Soit comme le tenant d'une société ouverte contre le tournant d'une société fermée, avec notamment le retour des frontières, la méfiance vis-à-vis de la mondialisation et inquiétude vis-à-vis des flux migratoires. Soit entre les gagnants et les perdants de la mondialisation. Et celui-ci est de plus en plus présent. C'est lui qui a pas mal structuré par exemple le champ politique au moment de l'élection présidentielle américaine.

On a donc cette nouvelle ligne de fracture qui monte en puissance progressivement et qui prend de plus en plus de la consistance et de la force. En partie parce que vous avez en face une offre politique qui s'est structurée la dessus comme le Front National en France, Donald Trump aux Etats-Unis etc,

Et en face d'eux, il y avait eu une recomposition qui fait que sur un certain nombre de sujets majeurs, comme en Europe sur la construction européenne ou le rapport à la mondialisation économique, on retrouve des formations politiques de droite et de gauche qui ont plus ou moins convergés sur un certain nombre de sujets. Lorsque ce qui nous différencie n'est pas assez fort, le clivage passe ailleurs. D'autant plus que vous retrouvez des formations politiques qui revendiquent ce nouveau clivage. C'est un élément c'explication de cette modification de l'offre politique.