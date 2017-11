"Le monde du crime sous Napoléon 1799-1815" : dans l'ombre de l'Aigle

LIVRE

LE MONDE DU CRIME SOUS NAPOLEON 1799 - 1815

de Jean Tulard, de l'Institut

Ed. La librairie Vuibert

281 p.

21.90 €

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THEME

Après avoir évoqué le climat d'insécurité hérité du Directoire où troubles, violences, agressions, vols, crimes etc. sont courants et souvent impunis, Jean Tulard rappelle l'organisation des forces vouées au maintien de l'ordre (police, gendarmerie, justice) sous le Consulat et l'Empire, avant de présenter en détail le monde du désordre, passant en revue les grands criminels, les voleurs, les faux-monnayeurs, les contrebandiers, les brigands et finalement les tyrannicides, ceux qui, en grand nombre, ont voulu attenté à la vie de l'Empereur.

Comment le nouveau régime, à partir du 18 Brumaire, essaie-t-il de restaurer l'ordre et la morale? Et y est-il parvenu ? Derrière la puissance affichée, l'Empire semble avoir vu éclore une criminalité nouvelle. Jean Tulard en explique les multiples raisons : le Blocus continental génère la contrebande, les soldats démobilisés deviennent brigands, les émigrés encouragent les déstabilisateurs de tous poils...

La majorité des "affaires" évoquées puisent leur source dans les archives de la préfecture de police et ses rapports. Hélas, les archives judiciaires, elles, ont brûlé en 1871 (un grand dommage pour l'Histoire évidemment). Les Mémoires des contemporains (Bourrienne, Desmarest, Fouché, Pasquier, Moreau, Rapp, Savary et... Vidocq), les nombreuses études sur les prisons de l'époque, sur la police de Paris, et les biographies des principaux "personnages" concernés constituent également de précieux éléments pour dresser l'envers de l'épopée impériale et ses "contre-héros": les brigands.

POINTS FORTS

· Une passionnante plongée dans les bas-fonds ! l'Empire n'était donc pas que fêtes, fastes, et victoires... On s'en doutait, bien sûr, mais l'énumération impressionnante de toutes les noirceurs du régime est fascinante !

· Les personnages fameux, tels Fouché ou Savary qui adressaient quotidiennement des bulletins à l'Empereur, défilent sous nos yeux; mais aussi d'autres, oubliés ou obscurs, à commencer par la dizaine de ministres de la police qui se succédèrent entre 1796 (date de création du ministère) et 1799 (date de la nomination de Fouché). Puis on rencontre Dubois, premier préfet de police. Avec bon nombre de précisions, on apprend où sont les bureaux, comment sont réorganisés les services pour plus d'efficacité, transmis les rapports, etc. On comprend également pourquoi Paris -qui prend son essor sous Napoléon- reste sale; mal famée et dangereuse, mais on sait par les rapports de police que les autres villes de province et les campagnes où le brigandage est un fléau, ne sont pas épargnées.