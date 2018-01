Monde arabe : après les « printemps arabes » et les « hivers islamistes », un Printemps des militaires ?

Le propos n’est pas ici d’évoquer dans les détails les multiples et malheureuses raisons des échecs des Printemps arabes. Après 7 ans et « l’hiver islamiste », ou encore les drames, les guerres civiles et le chaos engendrés par le terrorisme d’al-Qaïda et de Daesh, les Etats traversés par ce vent de révolte sont aujourd’hui économiquement exsangues. Certains disent que les Révolutions ne sont pas terminées. Peut-être. En attendant, sur le plan politique, les différentes transitions démocratiques furent bien entendu un naufrage.

Alors, foin de rêveries, et essayons plutôt d’entrevoir avec réalisme quels pourraient être les scénarios politiques possibles pour ces pays dans un avenir proche.

Un Printemps des militaires ?

Tout d’abord, les derniers évènements et l’évolution en cours confirment un net retour des militaires partout dans la région, au Moyen-Orient comme au Maghreb. Un véritable « Printemps des militaires ». Ainsi, nous avons le Maréchal Abdel Fattah al-Sissi à la tête de l’Egypte et Bachar al-Assad (qui est aussi un général, ne l’oublions pas) qui, grâce à ses alliés russes et iraniens, a gagné en Syrie et gardera au final les rênes du pouvoir. En Jordanie, le roi Abdallah II (également général de brigade) a su préserver, tant bien que mal (lui aussi grâce à ses puissants soutiens), son pays des turbulences des printemps arabes et des menaces de Daesh.

Dans une moindre mesure, au Liban, nous avons aussi un ancien général, Michel Aoun, et demain, le Maréchal Haftar sera (avec le soutien de l’Egypte mais surtout de la Russie et de la nouvelle administration Trump), à n’en pas douter, le futur leader Libyen. De même en Palestine, Mohammed Dahlan, l’ancien « Monsieur Sécurité » du Fatah et de l’Autorité palestinienne (appuyé par les Egyptiens, les Saoudiens et discrètement par les Américains) succèdera peut-être à Mahmoud Abbas…

Après-demain, il est fort probable qu’un militaire, un ancien militaire ou un homme de ces derniers sera au pouvoir en Algérie. Et pourquoi pas, même en Tunisie, là où tout a commencé en 2011. Celle-ci est pourtant le seul pays qui, grâce à des raisons intrinsèques et en dépit des attentats et de la menace islamiste, a relativement réussi sa transition démocratique. Or, actuellement des manifestations agitent encore le pays. Elles ont des motivations essentiellement économiques mais pourraient également profiter à terme à un homme « providentiel » comme par exemple le colonel-major Lotfi Brahem, l’actuel ministre de l’Intérieur…

Alors bien sûr, beaucoup dénoncent un retour au passé et aux dictatures. Certes, ils n’ont pas tout à fait tort. Mais que cela nous plaise ou non, c’est ainsi. De plus, qui sommes nous, nous Occidentaux, pour juger et donner encore une fois des leçons de morale ? Surtout nous Français, puisqu’il nous aura fallu trois révolutions et cinq républiques afin de parvenir à une démocratie encore bien imparfaite et qui plus est, quotidiennement émaillée par diverses affaires de corruption…