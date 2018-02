Le moment est venu d’initier des lignes sur « l’Intelligence Artificielle »

Dans ce dossier sensible, comme dans tant d’autres, la résistance au changement l’emporte.

Fidèle à son discours de Ouagadougou, Emmanuel Macron dit vouloir abandonner la doctrine historique de la France en Afrique. Et si le Président n’avait pas de doctrine sur le sujet?

Mauvais week end pour Emmanuel Macron et la République en Marche...

Lettre de Londres mise en forme par Edouard Husson. Nous recevons régulièrement des textes rédigés par un certain Benjamin Disraeli, homonyme du grand homme politique britannique du XIXè siècle.

Elena Ferrante a beau être l'inconnue littéraire la plus célèbre au monde, il était temps que sa série, "L'Amie prodigieuse", se termine, le 4° volume ne rachetant pas le 3°. Dommage, les deux premiers étaient excellents.

On a déjà le sentiment d'un trop-plein, d'une surabondance de moyens et de précautions. Quelle importance cela lui donne !

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Vigilance orange neige et verglas pour 45 départements (Météo France)

Lille et Bielsa: la guerre des avocats est lancée

DIRECT. Intempéries : 45 départements sont placés en vigilance orange à la neige et au verglas

Précédemment, il a été pendant 5 ans (2009-2014) Deputy CIO d’Amundi (850 Milliards d’Euro sous gestion) et gérant du fonds Amundi Patrimoine de 2012 à juillet 2014.

Talence Gestion est une société de gestion de portefeuille indépendante spécialisée dans la gestion sous mandat pour les particuliers et la gestion de fonds commun de placement en actions.

Il reste beaucoup à faire : si on regarde ce qui se passe sur l’automobile autonome, il apparaît que les grands constructeurs déclarent être à l’étape III de l’évolution vers l’automobile complètement autonome…il reste 2 étapes avant d’arriver à produire des véhicules totalement autonome…ce qui prendra minimum 10 ans sans compter les retards liés à la réglementation.

Les chiffres sont de 2016 et les chiffres 2017 devraient traduire une accélération à 2 chiffres.

· Automatisation et robotisation : 250/600M$

Le sujet qui nous intéresse ici en tant qu’investisseur est la capacité des entreprises qui travaillent dans ce secteur à générer désormais du Chiffre d’Affaires. Sur ce point les choses sont claires, 4 grandes tendances de l’IA génèrent déjà des revenus et accélèrent notablement :

Nous sommes certes encore assez loin d’avoir des machines apprenant seules et surpassant les capacités de l’être humain mais les progrès sont phénoménaux depuis quelques années.

Désormais l’IA est devenue « mainstream » : les publications et les recherches se sont multipliées que ce soit sur le « machine learning », l’aide à la décision, la reconnaissance d’image ou de la voix.

