Mohammed Ben Salman transformera-t-il l’Arabie saoudite avec... ou contre les médias du Royaume ?

Alors que la chaine d’information Al-Arabiya vient de rendre sa licence au Royaume-Uni, c’est l’ensemble du champ médiatique saoudien qui traverse une crise profonde. La situation n’est pas nouvelle. D’importants problèmes de financements menaçaient depuis plusieurs années la chaîne et sa consœur MBC (Middle East Broadcasting Company) dont Al-Arabiya était une filiale - et dont le propriétaire, Walid Al-Ibrahim avait été arrêté dans le cadre de l’opération anti-corruption visant de hautes personnalités saoudiennes.

Une vague massive de licenciement en août dernier était venu confirmer la fragilité financière de la chaine saoudienne.

La perspective de la succession de l’actuel souverain, Salman Ben Abdelaziz Al-Saoud, au profit de son fils, Mohammed Ben Salman semble désormais également peser sur leur pérennité.

Le 06 février dernier, l’Autorité de régulation des télécommunications britanniques (OFCOM) annonçait l’ouverture d’une enquête à l’encontre de la chaîne Al-Arabiya pour son traitement de l’information concernant le piratage de l’agence de presse qatarie en mai 2017.

Alors que les autorités du Qatar avaient annoncé rapidement que les déclarations attribuées à l’émir étaient fausses, Al-Arabiya les avaient alors relayés malgré tout, contribuant ainsi à l’exacerbation des tensions dans le Golfe. Deux semaines plus tard, un embargo diplomatique et économique était mis en place par quatre pays (Arabie saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte et Bahreïn) contre le Qatar.

Alors qu’Al-Jazeera est volontiers réduit au statut de « caisse de résonnance » de Doha, que dire de son alter-égo saoudienne ? C’est justement à travers les ondes d’Al-Arabiya que ces critiques se sont faites les plus acérées.

Ce n’est, du reste, pas la première fois qu’Al-Arabiya se retrouve dans la posture de « l’arroseur arrosé ». En janvier, l’OFCOM avait déjà sanctionné la chaîne saoudienne à 120 000 livres d’amende pour avoir diffusé les déclarations obtenues - sous la torture - d’un opposant bahreïni, Hassan Mushaïma. Faut-il ainsi voir la décision de « battre en retraite » sans attendre les résultats de l’investigation d’OFCOM, comme étant directement lié à la première condamnation de la chaîne ?

Pour le directeur de la Qatar News Agency, le simple fait qu’Al-Arabiya ait choisi de céder sa licence tendrait à prouver sa « culpabilité » quant à son traitement partial et biaisé de l’information au moment du piratage. De son côté, Al-Arabiya estime que ces déclarations sont « ridicules et infondées », s’évertuant à expliquer que son choix d’abandonner sa licence s’inscrit dans la mise en place prochaine d’une plateforme digitale plus moderne.

La visite de MBS à Londres, encore programmé le 9 mars prochain, tendrait à prouver, en effet, que la force de frappe en matière de communication que constitue son bouquet satellitaire et offre digitale à Londres, est bel et bien en danger.