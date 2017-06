Mobbing en milieu de travail, ou le terrorisme organisationnel

Cet article s’inspire du texte « Mobbing, ou l’extermination concertée d’une cible humaine », publié par l’auteure en septembre 2016 dans sa chronique « La science, c’est politique », tenue dans Découvrir #MagAcfas. Vous y retrouverez des références et des suggestions de lecture.

Un processus en quatre traits et deux techniques

Souvent appelée harcèlement psychologique ou moral, cette pathologie est mieux décrite par le terme « mobbing », dérivé de l’anglais mob, qui pointe vers quatre de ses traits distinctifs : c’est un processus collectif, violent, délibéré, pour lequel la psychologie individuelle des agresseurs et de leur victime ne fournit aucune clé de compréhension.

Le mobbing est un processus concerté d’élimination d’un employé, d’un collègue, qu’on appellera la « cible ». Cet employé est en effet ciblé par un petit groupe de mobbeurs instigateurs, occupant souvent des positions d’autorité, qui considèrent qu’il nuit à un ou plusieurs de leurs intérêts : il ne partage pas leur conception de l’organisation, il gagne un salaire plus élevé qu’eux, il dénonce certaines de leurs pratiques, il est performant et risque de leur faire de l’ombre, il ne joue pas le rôle que leur script avait prévu, il a obtenu le poste qu’un de leurs amis aurait dû obtenir, etc. S’abritant derrière l’épouvantail d’une prétendue menace pour l’organisation incarnée par ce collègue, les mobbeurs instigateurs vont alors entreprendre de l’exterminer.

Le mobbing met en œuvre deux types de techniques d’agression. D’une part, celles dirigées contre le travail de la cible, d’autre part, celles dirigées contre sa personne. En outre, et cela est essentiel, il se déploie le plus souvent sur deux échelles. D’abord celle du groupe de travail dans lequel la cible œuvre quotidiennement, ensuite celle de l’organisation, c’est-à-dire de l’employeur. Voyons cela dans l’ordre.

Agression contre le travail de la « cible »

Le catalogue des atteintes au travail de la cible est très riche et aboutit à transformer son activité professionnelle en expérience dysphorique, voire en véritable calvaire : assignation de tâches impossibles à réaliser ou très en deçà de ses compétences, évaluation systématiquement négative de son travail, monitorage de type policier pour dresser une liste de « fautes » et de « manquements », exclusion des comités et fonctions à responsabilités, refus des promotions, rétention ou manipulation de l’information nécessaire à l’accomplissement du travail ou à la progression de la carrière, etc.

L’une des techniques d’agression les plus efficaces est de lui assigner, ou de la mettre en position de devoir effectuer, sans arrêt de nouvelles tâches. Cela a l’avantage de créer à la fois un épuisement physique, un sentiment d’accablement moral, une difficulté à bien accomplir son travail, et un obstacle à l’atteinte d’une compétence élevée. Sa performance ainsi amoindrie servira ensuite de justification à son expulsion.