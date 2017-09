De missiles Nord-Coréens en ouragans, où vont les marchés financiers ?

Un nouveau missile nord-coréen survole le 15 septembre le Japon, pouvant désormais atteindre Guam. Alors les bourses américaines et japonaises montent et les bourses européennes baissent ! Partout, les taux longs montent. Il y aura donc plus de risques et de dépenses publiques partout, mais les Etats-Unis devraient quand même mieux s’en sortir. Pourquoi ? Parce que Donald Trump aurait « mouillé » Poutine et Xi Jinping dans le dossier coréen, suite au vote unanime du Conseil de Sécurité ? Nous verrons bien lors de l’Assemblée générale de l’ONU qui s’ouvre ce lundi.

Parce que la reprise américaine est assez solide pour tout supporter, sachant que les ouragans vont longtemps peser ? Parce que Kim Jong-un va s’arrêter ? Ou être arrêté, ou anéanti ? Mais l’inverse est toujours possible. Bientôt peut-être les bourses baisseront partout, ou remonteront seulement ici (moins probable), ayant changé d’idées. Comment comprendre ?

De fait, les marchés financiers doivent traiter à la fois deux risques extrêmes : un risque extrême « naturel », avec la série d’ouragans qui ont frappé le Texas, les îles du Pacifique et la Floride et, en plus, un risque extrême « militaire », voire« nucléaire », avec la Corée du Nord. Face à la montée de ces deux extrêmes, réunis en quelques semaines, les marchés vont-ils se porter sur les produits qu’ils jugent à la fois les plus liquides et les plus sûrs, comme les bons du trésor américain, le Dollar, l'or ou même le franc suisse (sûr mais moins liquide) ou bien vers les économies qui « résisteraient » le plus aux chocs, comme les États-Unis, zone euro, Chine ? Des liquidités conservées, pour chercher à se protéger autant que possible, ou des liquidités investies en actions du plus résistant, sinon du futur vainqueur ? En fait, ces deux risques dits « extrêmes » ne le sont pas autant l’un que l’autre.

Les risques extrêmes dits « naturels » (ouragans, incendies, tsunamis, glissements de terrains…) ont un coût humain et un coût économique que l’on peut cerner. Ils seront vite mesurés et monétairement compensés. On pourra trouver ceci sans cœur et terriblement matérialiste, mais c’est bien tout le travail du secteur de l’assurance, sans lequel il n’y a pas de croissance possible. Les assureurs vont donc évaluer les sinistres et les indemniser, avec l’apport de fonds liés aux déclarations publiques de « catastrophe naturelle ».

Mais l’histoire de ce risque extrême « naturel »ne s’arrête pas là, puisque les assureurs (et les réassureurs) vont revoir les conditions et tarifs de leurs polices d’assurance, voire décider de ne plus assurer certains biens, lieux ou activité. Après les ouragans, les tremblements de terre, les glissements de terrain, il y aura des faillites et des reconductions, des consolidations et des déplacements d’activité et, en général, les valeurs des actifs exposés vont diminuer. En même temps, pour que l’activité reprenne et se poursuive dans des conditions plus sûres, les entreprises et les assureurs vont mener des études sur la façon dont telle ou telle a été affectée, pour se renforcer. Les assureurs vont édicter de leurs côtés de nouvelles règles et normes. Avec les assureurs, et leurs experts internes et externes, les entreprises vont analyser leurs points faibles, ce qui a permis à la catastrophe de frapper, pour corriger. Il en est de même pour les nouvelles attaques et peut-être nouvelles catastrophes : la cybercriminalité par exemple. Dans les entreprises, mais aussi dans les maisons, dans les municipalités… des examens vont se mettre en place, pour se protéger et se former, parfois changer d’endroit, d’organisation, de matériels. Les catastrophes dites « naturelles » sont en fait économiques, et d’autant plus importantes qu’elles frappent des lieux plus denses et plus riches, lieux que la croissance elle-même fabrique, par concentration d’activités, proximité des ports, de centrales nucléaires…