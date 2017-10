Le missile qui fâche Washington

Non seulement nous allons développer nos missiles mais aussi nos forces aériennes, terrestres et maritimes. Pour défendre notre patrie, nous ne demanderons la permission à personne » a t’il affirmé lors du défilé du 22 septembre.

La télévision iranienne a diffusé le lendemain des images du lancement du missile Khorramchahr tout en ne précisant pas la date de cet évènement (En fait, selon les services de renseignement américains qui scrutent l’Iran en permanence, il n’y aurait eu aucun tir de missile de ce type à une date proche de celle de l’annonce. Il pourrait s’agir d’un tir beaucoup plus ancien [2016?]). Ce missile a aussi été présenté le 22 septembre lors du traditionnel défilé militaire marquant le début de la guerre Irak-Iran en 1980. Par rapport au Shahab 2 qu’il devrait remplacer à terme, il présente la particularité de ne pas être équipé d’ailerons stabilisateurs. Sa tête plus volumineuse lui permet d’emporter une charge importante pouvant théoriquement aller jusqu’à 1,8 tonne. Les experts estiment qu’il est donc plus facilement stockable et surtout, en plus d’être mis en œuvre depuis les porteurs mobiles habituels, il pourrait être installé dans des silos terrestres ou maritimes. Enfin, il devrait avoir une signature radar plus discrète. Son carburant liquide lui permettrait d’évoluer à une vitesse dépassant les Mach 15 en atteignant une altitude de 126 kilomètres. Le ministre de la défense, le général Amir Hatami a affirmé que ce missile avait des caractéristiques uniques qui lui permettaient d’échapper aux défenses adverses et de conduire sa mission comme une arme tactique.