Le mirage européen : Pourquoi Emmanuel Macron n’a pas appris de ses erreurs

Atlantico : Au regard des avancées "contrastées" d'Emmanuel Macron sur le terrain européen, que peut-il espérer de mieux pour les mois à venir dans un climat pré-électoral européen ?

Christophe Bouillaud : Il est tout de même très peu probable qu’à la veille des élections européennes, les dirigeants européens produisent autre chose que des mesures d’approfondissement techniques de l’Union européenne.

En effet, comme les avis entre dirigeants européens sur l’avenir de l’intégration européenne sont divergents, ils auront bien du mal à se mettre d’accord à la veille d’élections où, justement, ces avis comptent auprès de leurs opinions publiques respectives.

Comme l’a bien précisé le Premier Ministre danois dans son entretien avec le journal le Monde, paru lundi 27 août, l’heure n’est donc pas aux grandes réformes institutionnelles. De fait, il serait vraiment très étonnant que les dirigeants européens s’entendent in extremis pour mettre en place un quota de sièges au Parlement européen attribué à des listes transnationales. Cette réforme-là semble morte et enterrée. De même, s’il y a un budget de la zone Euro, cela sera une part du budget général de l’UE, son niveau sera limité, et il est hors de question d’avoir un « Parlement de la zone Euro » pour le contrôler. Il ne reste guère que le serpent de mer, en discussion depuis 2012, de l’Union bancaire qui devrait se faire, et encore cela dépend beaucoup des aléas sur les marchés bancaires et financiers. De toute façon, cette Union bancaire concernera les problèmes du futur, mais pas ceux qui apparaîtraient dans un avenir proche (problèmes liés à la situation turque ou italienne par exemple). Il y aura sans doute des avancées du côté de l’Europe de la défense.

Probablement, E. Macron obtiendra tout de même un minimum lui permettant de se présenter devant les électeurs français avec un bilan européen qu’il pourra mettre en «éléments de langage ».

Quelles ont été les erreurs commises au cours de cette année passée ? En quoi les rapports de force européens peuvent-ils avoir été mal interprétés à Paris ?