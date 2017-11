"Le Miracle" : Là, il n'y a pas de miracle, malheureusement...

THEATRE

Le Miracle

d'Alexandra CHOURAQUI et Patxi GARAT

Avec Alexandra CHOURAQUI, Patxi GARAT, Benjamin GAUTHIER, Yvan NAUBRON, Laetitia VERCKEN

Mise en scène: Constance CARRELET, Benjamin GAUTHIER

INFORMATIONS

Comédie de Paris

42 rue Pierre Fontaine

75009 Paris

Jusqu'au 30 décembre

Réservations: 0142810011

RECOMMANDATION : A LA RIGUEUR

THEME

C’est l’histoire d’un couple qui cherche désespérément à avoir un enfant. Après plusieurs années de tentatives échouées, le médecin leur conseille de prendre des vacances pour prendre du recul. Ces vacances vont constituer un tournant important pour leur couple.

POINTS FORTS

- La mise en scène est ingénieuse et sobre avec quelques bonnes idées comme la mise en valeur d'un cauchemar.

- La pièce apporte un moment de détente même si l'on rit avec modération.

POINTS FAIBLES

- Le sujet est difficile mais ce n'est, bien sûr, pas là le problème. On se serait attendu à une pièce qui traite le sujet avec plus de finesse tout en étant moins « neutre » dans les émotions provoquées. Or, ce n’est jamais hilarant ni vraiment émouvant, et c’est bien dommage car on finit par rester à la surface. C'est bien un moment de détente, c'est vrai, mais ça ne va pas plus loin et, personnellement, je suis restée sur ma faim.

- Les personnages ont été créés pour rester toujours sur le même registre, sauf peut-être Patxi dont la personnalité semble plus complexe. Toujours le même registre, cela finit par être un peu lassant.

EN DEUX MOTS

Une pièce qui détend sans vraiment émouvoir alors que le sujet de l’attente d’un enfant s’y serait vraiment prêté.

UN EXTRAIT

« Dans la vie y’a le cœur, mais y’a aussi le cul ». Laetitia, la femme d’Yvan, rencontrée en vacances, qui prodigue ses bons conseils à Alexandra. Quand on vous parle de manque de finesse...

LES AUTEURS

Patxi Garat et Alexandra Chouraqui sont tous deux auteurs et comédiens:

- Patxi Garat s’est fait connaître du grand public en participant à la Star Academy en 2003, après quoi il a sorti plusieurs albums. Il a rejoint la « Troupe à Palmade » en 2013 et joué en 2015 à la Comédie de Paris dans « Le Petit Restaurant », avec la troupe.

- Alexandra Chouraqui démarre sa carrière au Théâtre Edgard avec « Les Feux de l’amour ça brûle », d’Anne-Elisabeth Blateau. Elle a ensuite tenu plusieurs rôles dans des pièces classiques ou contemporaines.

Elle a également co-écrit la pièce « Le lifting de Madame Benichou », avec Camile Cotin.

Elle sera repérée par Pierre Palmade et rejoindra sa troupe.