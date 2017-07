Le miracle Hockney : une peinture à la fois savante et populaire

Il est frappé par l'omniprésence des piscines et par la lumière de la Californie. Il y découvre une liberté qui contraste avec ce qu'il avait connu en Angleterre : mœurs débridées, homosexualité.

Il traite alors le sujet métaphorique de la surface de l'eau des piscines, de façon lisse (comme Pollock) ou "spaghetti" (comme Cohen, peintre abstrait). Il peint son tableau culte, "Splash".

Il évolue avec la coloration du papier dans la masse (comme Edward Kelly) et étudie les lumières sur les piscines aux différentes heures, comme Monet les nymphéas aux différentes heures du jour.

Il sort du naturalisme et, dans son éclectisme, découvre le cubisme, grâce à sa fascination pour Picasso. Ce sera sa période "stain colour painting" ou "espace réinventé".

Il découvre ensuite l'utilisation de tous les moyens modernes pour capter la lumière dans la nature : il utilise la "caméra lucida"comme Warhol, des collages avec des couleurs obtenues grâce aux photocopiée (Matisse), travaille avec un Polaroïd (espace polyfocal), puis utilise la caméra pour créer "un paysage enveloppant", comme les peintres chinois qui se promènent devant un paysage, refusant de s'en tenir à une attitude statique (le mont Fuji).

Pour ses tableaux des grands canyons, et pour son immense tableau des arbres, il utilisera son IPad, son appareil photo, et composera cette oeuvre en réunissant 50 tableaux ! Hommage à la nature, et impression de spiritualité.

À 80 ans, il continue à produire des œuvres, en traitant parfois des sujets très classiques comme l'Annonciation de Fra Angelico (dernière salle).

Ce qui intéresse vraiment David HOCKNEY c'est de mettre en oeuvre toutes les nouveautés techniques dans l'utilisation de l'image.

POINTS FORTS

L' exposition est très lisible, grâce à sa présentation chronologique.

Les thèmes sont présentés dans des salles différentes, si bien qu'il est facile de suivre l'évolution artistique d'Hockney.

Le spectateur est séduit par l'enthousiasme communicatif et la virtuosité du peintre dans son expérimentation des différentes techniques modernes.Par sa subtilité également dans sa manière de s'inspirer des plus grands peintres et coloristes de l'histoire de la peinture (Monet, Matisse, Gaugin etc...)

POINTS FAIBES

Je n'en ai pas vu.

EN DEUX MOTS

Si vous en avez la possibilité, courez-y !

UN EXTRAIT

"Portraiture, landscape, and still life...what else is there?"DH

("Portrait, paysage, et nature morte....qu'y a t il d'autre ?")