Miracle ! Le Canard Enchaîné, a retrouvé son inspiration et sa gouaille d'antan !

Réalisateur à la panoplie exceptionnellement large, Jim Jarmusch nous offre, avec "Paterson", un film plein de poésie, de pudeur, d'amour et de grâce.

L'actuel (et pour pas longtemps) président des États-Unis a dégainé pour la dernière fois. Mais son colt fait juste poum, poum.

L'objet de cet ouvrage est d'explorer ce qui mène du "souci de soi", tel que défini par l'Antiquité grecque, au "corps augmenté", dont le sport de haut niveau propose aujourd'hui une version expérimentale. Ce trajet n'est pas seulement un reflet historique, celui d'une histoire des pratiques corporelles qui inclurait la médecine, les gymnastiques, l'éducation physique et le sport. Extrait de "Du souci de soi au sport augmenté" d'Isabelle Queval (2/2).

Des découvertes récentes démontrent scientifiquement que notre mode alimentaire est déterminant pour notre bien-être émotionnel, mais aussi, plus globalement, pour la santé mentale de tous, car la biologie de notre cerveau est fonction de nos apports alimentaires. Extrait de "Bien dans son assiette, bien dans sa tête", de Stéphane Clerget (2/2) aux Editions Fayard.

Joël Gombin revient sur quatre décennies d'histoire du Front, et propose un état des lieux sans concession du parti : tensions internes, positionnement hésitant dans le paysage politique, ressorts électoraux, stratégies et scénarios pour 2017. Extrait de "Le Front National" de Joël Gombin, aux Editions Eyrolles (2/2).

L'incendie volontaire d'un hangar de la ferme des 1000 veaux soulève de véritables questions de société sur les évolutions de nos modèles agricoles ou d'élevage. La vérité, et les solutions, ne figurent plus dans l'opposition, le "pour ou le contre", mais dans l'écoute mutuelle pour une meilleure appréhension des enjeux et donc une réponse qui convienne tant aux éleveurs qu'à la société.