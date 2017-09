La minute rêve : mais que pourrions-nous faire en France si nous avions les 1000 milliards de dollars que vient d'atteindre le fonds souverain norvégien ?

Pour la première fois, le fonds souverain norvégien, le "Norges Bank Investment Managers -NBIM- créé pour gérer les excédents de réserves de change provenant de l'exportation du pétrole, a atteint la valorisation de 1000 milliards de dollars, soit l'équivalent de 835 milliards d'euros. En imaginant que l'Etat français se retrouve à la tête d'une telle somme, quelles seraient les possibilités offertes pour le pays ? Que pourrions-nous faire avec une telle somme ?

Jean-Yves Archer : Si nous nous plaçons d'un point de vue juridique, il y a une priorité absolue qui consiste à revenir dans le cadre fixé par le Traité de Maastricht qui énonce deux règles : celle des 3% de déficit maximal du PIB et celle d'une dette inférieure ou égale à 60% du PIB.

Le président Macron est un europhile hyper-convaincu, il y a donc fort à parier qu'il dédierait une large part des 835 milliards d'euros au désendettement.

Ainsi, si l'on estime que la France a 2.200 mds de dette publique explicite soit 100% de son PIB, alors il faut rembourser à hauteur de 880 milliards ce qui suppose une négociation pour remboursement anticipé et nous laisserait avec une dette de 60% du PIB soit 1320 milliards.

" En même temps " pourquoi ne pas profiter de cette manne de 835 mds pour " faire " quelque chose de positif, c'est-à-dire des investissements dont le rendement escompté excède la mise de fonds.

Dans cette perspective, on pourrait soulager la dette publique de 360 milliards ( rappelons que le quinquennat de François Hollande a englouti 364 mds de dette explicite et plus de 500 mds d'engagements hors-bilan ) et conserver 500 milliards pour investir.

Trois investissements semblent relever de domaines fondamentaux.

Tout d'abord, l'exploitation des ressources du plateau maritime que la France et son outre-mer contiennent. Pour une fois, je suis volontiers en phase avec le programme de Jean-Luc Mélenchon relatif à une " grande politique de la mer ".

A partir du groupe ELF, Pierre Guillaumat et Jean-François Dehecq ont su faire sortir du sol la future multinationale SANOFI. Faisons, avec 200 milliards, le pari de la mer !

Puis, faisons le pari de défendre la mère patrie. Autrement dit, investissons dans nos forces armées et notamment dans les avancées requises pour maintenir à flot notre force de dissuasion. Terre, air, mer et bloc nucléaire méritent bien 75 milliards soit l'équivalent de deux années budgétaires au rythme actuel que l'on sait insuffisant.

Dans cette hypothèse, il resterait 125 milliards pour " faire France ", autrement dit pour remettre d'aplomb le pacte sociétal et éducatif. Pour donner à l'éducation civique une place décente qui permette de forger des citoyens et de contenir ceux que Jean-Pierre Chevènement avait été le premier à appeler des sauvageons.

En prenant un point de vue financier, qu'est-ce que cette somme pourrait permettre , en termes de réduction de dettes, d'abaissement de la pression fiscale, quelles seraient les possibilités offertes par une telle cagnotte ?

Je vous ai répondu sur le volet endettement en retenant une voie médiane. Quant à l'abaissement de la pression fiscale, il serait mécanique. Le service de la dette ( avec des taux d'intérêt bas ) coûte déjà 40 milliards. En allégeant le montant total de la dette de la France, on diminue le service de la dette et on peut, dans mon hypothèse, baisser de 20 à 25 milliards les impôts, donc se dispenser de hausse de la CSG tout en introduisant une dose de TVA sociale pour freiner le dynamisme conquérant des importations.