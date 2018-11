Midterms : pourquoi les résultats des élections américaines sont devenus si difficiles à prédire

Atlantico : Qu'avons-nous comme exemple récent d'élection invalidant les sondages précédents ?

Gérald Olivier : Plus que des exemples, il y en un majeur qui supplante le reste: l'élection de 2016 qui a porté Donald Trump au pouvoir. C'est réellement le cas qui a laissé un traumatisme à la communauté des sondeurs et des médias plus ou moins progressistes aux USA. Personne dans les instituts de sondage et dans ces rédactions n'avait sérieusement pris en compte la possibilité d'une victoire de Donald Trump. Il n'y avait que son état-major et son électorat qui croyait aux chances du personnage de devenir président.

Et pourtant elles existaient, j'ai personnellement publié des articles annonçant qu'Hilary Clinton ne serait pas élue et qu'il y avait un chemin pour Trump.

Personne n'y prêtait attention. Parce que d'une part on était pris par l'Histoire : par l'hypothèse d'une femme présidente pour la première fois. D'autre part, le personnage de Donald Trump est détesté par l'ensemble des médias "bien-pensants". Il était donc très facile de détourner le regard, de ne pas y prêter attention et de suivre ce que tout le monde annonçait. A l'arrivée, le résultat est un traumatisme majeur puisque ce qui était prévu ne s'est jamais produit.

Pourquoi ? Pour une simple raison: les gens qui votent Trump ne le disent pas. A l'époque il était très mal vu de se déclarer favorable à Donald Trump. Vous passiez pour un idiot, un raciste, un xénophobe et un sexiste vous aviez tous les défauts du monde. Les Américains sont comme tout le monde, lorsque que quelque chose est trop embarrassant, ils ne le disent pas.

Les gens interrogés par les instituts de sondage ont tout simplement menti et on a sous-estimé l'électorat de Trump. Pas énormément, de 3 ou 4%, mais ça suffit à faire basculer un sondage parce que la marge d'erreur est dans ces eaux-là. Ce dont on s'aperçoit en 2016 c'est que cette marge d'erreur a été systématiquement présente et toujours en "défaveur" de Trump. Donc le traumatisme est là et la vraie question vis-à-vis du scrutin d'aujourd'hui est: est-ce que deux ans après, il est devenu plus tolérable de se déclarer électeur ou sympathisant de Donald Trump ?

Je suis personnellement convaincu que cette marge d'erreur défavorable à Trump et aux Républicains de manière plus large est toujours là.

Cet écart dans les sondages est-il spécifique à Donald Trump ou le retrouve-t-on chez les Républicains de manière plus large avec d'anciens candidats ?

C'était moins marqué dans le cas des anciens candidats. Donald Trump dénonce ce qu'il appelle les "fake news" et une presse "bien-pensante" en général. Cette presse existe même si elle ne se reconnait évidemment pas en tant que telle. Elle pense être objective alors qu'en réalité elle agit à l'intérieur du giron de certaines valeurs qui sont celles de la bien-pensance : le féminisme, le progressisme… La grande conclusion, c'est que cette presse correspond en fait à des valeurs progressistes de gauche et ils considèrent que quiconque ne rentre pas dans le cadre qu'ils ont créé devient intolérable et doit être dénoncé en tant que tel.

C'est quelque chose que Donald Trump a véritablement mis en exergue parce qu'au contraire d'un Georges W. Bush ou d'un John McCain ou d'un Mitt Romney, Donald Trump n'a pas honte de ses idées. Il ne cherche jamais à les camoufler, à les déguiser ou à se justifier: il va vous en mettre plein la figure. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, il vous prouvera pourquoi pense ainsi et va vous tenir tête. C'est le personnage, c'est un boxeur, et un boxeur a besoin d'un punching-ball. Il n'a pas peur de prendre des coups car il en renvoie 10 en rafales en réponse. Son idéologie va au-delà de cette bien-pensance mais reste dans le cadre démocratique. Les écarts sont donc beaucoup plus visibles avec un Trump mais ils existaient avant.