MidTerms : Donald Trump n’a aucune raison de changer sa trajectoire politique, l’Europe et la Chine vont continuer à souffrir...

Société civile Mondialisation de la droitisation : ces groupes et individus qui se battent pour rendre le monde un peu plus conservateur chaque année

Des groupes issus de la société civile se forment sur des causes précises à travers le monde et attirent des électeurs plus jeunes et plus conservateurs (anti-avortement, anti-immigration,…) La jeunesse conservatrice gagne du terrain sur la jeunesse libérale dont on pensait qu'elle était la principale à travers le monde.