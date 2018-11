Midi : Petites lâchetés qui plombent une vie

LIVRE

MIDI

de Chloé Korman

Ed. du Seuil

216 pages

RECOMMANDATION

BON

THEME

En découvrant le nom d’un nouveau patient, pris en charge dans son service, Claire, médecin, voit ses souvenirs afflués. Des souvenirs qui dérangent.

Il s’agit de Dominique, Dom, qu’elle a connu à Marseille, l'année de ses dix-huit ans. Elle avait été recrutée, avec son amie Manu, pour être animatrice d’un stage théâtre pour enfant pendant l’été, et Dom dirigeait le théâtre associatif.

C’est un jeune homme charismatique, que tout le monde semble apprécier, et très vite les deux jeunes filles sont sous le charme. Attentives aux enfants, mais sans plus, Manu et Claire se disputent les faveurs de Dom.

Cependant, une petite fille,Joséphine, ingrate, réservée, solitaire retient l’attention de Claire à plusieurs reprises.

Elle soupçonne une enfant maltraitée derrière cette petite fille difficile à aimer, et s’en ouvre à Dom, qui prendra le problème à la légère, plus préoccupé à devenir l’amant de l’une, après avoir été celui de l’autre. Ils ne semblent pas conscients de la gravité de ce qu’ils pressentent, trop absorbés par leur triangle amoureux. Et le drame va se produire, mettant fin à ce joyeux été marseillais.

Les trois jeunes gens se sépareront et ce n’est que quinze après, lors de l’hospitalisation de Dom, que Manu et Claire vont enfin évoquer ces quelques jours qui ont marqué à jamais leur vie .

POINTS FORTS

- C’est un sujet difficile, très bien traité par Chloé Korman. La tension monte au fil des pages, mais doucement, comme si le soleil empêchait de voir réellement ce qui se trame derrière une vie familiale, comme tant d’autres.

- Chloé Korman donne vie aux enfants. Ils ont un prénom, une particularité et grâce à cela, on a l’impression d’être parmi eux. Comme chacun dans la vie, certains sont plus attachants que d’autres, et l’on se sent coupable de cette attirance.

- Coupable aussi d’une certaine lâcheté au quotidien. Ne rien dire, douter, de ce que nous voyons, parce que nous avons d’autres préoccupations, plus joyeuses, ou parce que nous devrions renoncer à quelque avantage.

- Chloé Korman aborde aussi le sujet des services sociaux, et l’on touche du doigt le manque de moyens matériels et humains. Trop de souffrance qui déshumanise l’institution.

POINTS FAIBLES

Des longueurs dans les explications des répétitions de la pièce de théâtre de Shakespeare.

EN DEUX MOTS

"Midi" est un livre fort que je n’ai apprécié réellement qu’à la deuxième lecture. Chloé Korman passe aisément du présent au passé, mais certains passages du présent, peu pertinents pour moi, m’ont empêché d’apprécier au départ ce récit. J’ai ressenti une certaine frustration, car le sujet, qui m’intéressait, et qui est fort bien traité, semblait se diluer au fil des pages.