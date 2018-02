Michel Maffesoli : "La grande spécificité de la modernité, c'était l'existence de la Vérité. Dans notre système tribal most-moderne, chaque tribu possède sa petite vérité"

Atlantico : Tout d'abord, qu'est-ce que la post-modernité ? Qu'est-ce qui la distingue de la modernité, de l'antimodernité ou de l'hypermodernité ?

Michel Maffesoli : C'est un vrai problème, un problème très français à vrai dire. C'est la France qui est à l'origine des Lumières, de la naissance de l'individualisme et du tripode de la modernité que sont l'individualisme, le rationalisme et le progressisme. Ce que les historiens appellent les temps modernes commencent donc à peu près au XVIIe siècle en France et s'achèvent à la moitié du XXe siècle. La modernité va se fixer en fait dès le XVIIe, se conforter au XVIIIe avec la philosophie des Lumières, et c'est sur ces acquis (rationnel/progrès/individu), Michel Foucault l'a démontré, que se sont construites ensuite les institutions au XIXe siècle.

Au XIXe, la modernité se systématise en de grands systèmes sociaux, et cela fonctionne ainsi, tant bien que mal, jusqu'à la seconde moitié du XXe. Voici pour la modernité.

Quand on regarde sur la longue durée, on se rencontre qu'il y a des époques, des cycles. Une époque en grec, cela veut dire une parenthèse. Et une parenthèse cela s'ouvre, puis cela se referme. Il se trouve que c'est en France, avec Descartes et les Lumières qu'on a mis en place les grandes valeurs modernes. Du coup, nous – et j'entends par là ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire (les journalistes, les politiciens et universitaires) avons particulièrement du mal à sortir du schéma de tripode moderne décrit plus haut. On peine à voir qu'une autre époque commence.

Dès lors, nombre de mes collègues, des journalistes, et autres parlent dès lors d'anti-modernité ou d'hypermodernité. Mais ils se trompent à mon avis, car pour moi la post-modernité, c'est reconnaitre le fait que les grandes valeurs qui ont animé notre société pendant des siècles ne fonctionnent plus. Et je pense que la vraie crise que nous traversons est là. Elle n'est pas économique. C'est ce que j'expliquais dans La crise est dans nos têtes : tout ce qui avait fait les belles institutions, l'éducation, les partis politiques, cela ne marche plus aujourd'hui. Mon dada depuis des années c'est de dire que c'est finit la modernité, qu'il y a quelque chose d'autre. Et comme on ne peut la nommer, on dit post-modernité.

Petite parenthèse : ce n'est qu'en 1848 que Baudelaire emploie pour la première fois le terme de modernité. Avant on disait post-médiévalité, post-renaissance. Nous sommes exactement dans la même situation. On voit bien que cela se délite de partout, que cette manière d'être ensemble ou de vivre ensemble ne marche plus. Et c'est spécifique à la France : ce n'est pas le cas aux Etats-Unis, ce n'est pas le cas en Corée, ce n'est pas le cas en Amérique du Sud.

Le tripode de la modernité était donc rationalisme, individualisme, progressisme (la foi dans l'avenir, dans le futur). Le tripode post-moderne, ce n'est plus le rationnel, mais l'émotionnel, ce n'est plus l'individu, c'est le nous, la tribu, ce n'est plus simplement demain, ni le progressisme, mais le présent, ici et maintenant.