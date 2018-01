"Michel-Ange et les fesses de Dieu" : libre de ton et d'esprit. Une grande réussite

THEATRE

Michel-Ange et les fesses de Dieu

de Jean-Philippe Noël

Mise en scène : Jean-Paul Bordes

avec Jean-Paul Bordes, François Siener, Jean-Paul Comart, César Dabonneville

INFORMATIONS

Théâtre 14- Jean-Marie Serreau

20, avenue Marc Sangnier – 75014 Paris

Jusqu' au 24 février

Lundi à 19h; mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 20h45; samedi à 16h,

Réservations : 01 45 45 49 77

du lundi au samedi de 14h à 18h

RECOMMANDATION

EN PRIORITE

THEME

A la demande instante du Pape Jules II, Michel-Ange accepte de réaliser le plafond de la Chapelle Sixtine. Au lieu des 12 apôtres voulus par le Pape, il illustrera la Genèse par des épisodes de l’Ancien Testament. Les travaux dureront quatre ans. Entre l’artiste volontaire et convaincu qu’il ne travaille que pour Dieu et le caractère ombrageux de ce Pape martial et impétueux qui veut lui imposer sa volonté, un duel magistral s’engage. Il est historiquement vrai et passionnant du début à la fin. Quelle merveilleuse idée de pièce...

POINTS FORTS

1- On apprécie le travail de Jean-Paul Bordes sur le personnage complexe de Michel-Ange, pris par ses doutes face à la peinture, alors qu’il se considère surtout comme sculpteur. Jean-Paul Bordes rend totalement crédible la volonté de Michel-Ange de s’approprier ce travail gigantesque seulement comme il le conçoit, dans la solitude absolue, avec l’aide de son serviteur, dont le bon sens et la drôlerie aèrent la pièce. Il redoute ses rivaux, même s’il se sait supérieur. Jean-Paul Bordes offre au public les différentes facettes d’un être particulièrement tourmenté.

2- François Siener a beaucoup travaillé son personnage. Il devient ce Pape énergique, menaçant, non dépourvu d’humour, avec une force et une vigueur peu commune. Ses exaspérations face au retard pris par Michel-Ange qui veut d’avantage sculpter son tombeau, la constatation des ennuis qu’il rencontre avec les morceaux de fresque qui se décollent, sa manière de bousculer l’ombrageux et hypersensible artiste, trouvent un aboutissement très beau et très émouvant lorsqu’il découvre le résultat de cette fabuleuse entreprise. Une véritable émotion étreint alors le spectateur.

3- Jean Paul Comart est le serviteur obscur et sans grade, qui prend les coups venus de chaque côté, en tentant d’unir ces deux monstres de personnalités. Il effectue un joli virement, alors qu’accablé par l’exigence sans fin de Michel-Ange, il va démontrer au Pape son émerveillement face à son travail. Là encore, c’est un excellent comédien et du très bon théâtre.

4- Les costumes de Pascale Bordet habillent les âmes des personnages. Le chapeau piqué de bougies du Maître est bouleversant, car il nous aide à comprendre les conditions si difficiles vécues par l’artiste. Le retour de la guerre nous montre un Pape défait, épuisé et baroque à souhaits, souffrant dans l’armure qu’il n’a même pas pris le temps de quitter. On parvient à reconnaître, grâce à son beau costume, le jeune peintre Raphaël, masqué, qui vient visiter le chantier incognito.