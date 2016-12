Le meurtre dont la clé était détenue par Alexa, l’assistant vocal d’Amazon : avez-vous conscience du nombre d’appareils électroniques qui enregistrent tout ce qui se passe chez vous ?

Les technologies d'assistance, comme Google Home ou Alexa d'Amazon, se multiplient. Leur particularité est d'enregistrer, de stocker et de traiter des milliers de données en continu. Quels enjeux, à la fois pour les concepteurs et les utilisateurs, revêtent la conservation et le traitement de données par ces appareils ?

Frank Puget : Ces assistants technologiques sont un peu comme la définition qu’Esope donnait de la langue : la pire et la meilleure des choses. Il s’agit indéniablement d’un progrès immense qui ouvre des perspectives multiples pour l’amélioration de la vie quotidienne, en particulier pour les personnes âgées ou handicapées par exemple. Cela peut permettre de les relier à des systèmes d’alerte médicale, de services divers ou d’automatiser des actions moins accessibles au fur et à mesure du vieillissement. Dans ce sens, ces assistants sont un enjeu social et humain important, bien au-delà du simple confort et de l’attrait du tout technologique.

Bien entendu, toute médaille a son revers. La connexion permanente impose des contreparties lourdes de conséquences. Tout ce qui transite sur les réseaux peut être stocké, analysé et … utilisé. Nous avons déjà un aperçu au quotidien dans nos supermarchés quand nous passons aux caisses avec une carte de fidélité et que nous recevons automatiquement des bons de réduction. Ce sont des sociétés spécialisées qui disposent de nos habitudes d’achat identifiées par la carte de fidélité, voire de notre carte bancaire. L’acte d’achat déclenche une analyse en direct et des produits momentanément délaissés font l’objet d’une sollicitation par la distribution d’un bon de réduction. Tout est donc mis en statistique et analysé. Il en est de même avec les assistants de Google et d’Amazon et des autres challengers. Et là, c’est plus grave.

Au-delà des habitudes alimentaires, c’est toute notre vie quotidienne avec ce qu’elle peut avoir de beau, mais aussi de trivial qui s’enregistre. Hors, Google avait promis que toutes les conversations sur Allo seraient cryptées, anonymes et stockées temporairement. Il n’en n’est rien. La suppression reste manuelle, il faut donc s’en soucier, l’anonymat doit être programmé par l’utilisateur, et la consultation par les services d’Etat reste aisée, etc. Nous courons le risque majeur d’être, volontairement dans un sens, tracé du lever au coucher. Il y a aussi une possibilité non négligeable que cette traçabilité se prolonge sur les espaces professionnels, soit par le biais d’un Alexa ou d’un Google Home pro, soit par celui d’objets personnels connectés (montres, mini ordinateurs sportifs, etc.).

Alors à quoi pourraient servir ou comment pourraient être utilisées ces données stockées … et remises volontairement ne l’oublions pas ? Déjà dans des contentieux familiaux, divorces et autres drames privés puis dans des problématiques de justice de tous ordres. L’utilisateur est sous surveillance permanente. La différence avec le Big Brother de certains films futuristes est que, pour l’instant, les gouvernements ne sont pas emparés de la technologie pour exercer une veille constante de masse sur les individus, ni les groupes économiques pour exercer une influence sur les consommateurs. Les enjeux sont forts pour tous les acteurs concepteurs et exploitants. Les conséquences ne le sont pas moins pour les utilisateurs qui jouent la réplique du conte d’Andersen "Le roi est nu".