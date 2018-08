"MeTwo", à la fois turcs et allemands: le mouvement sur la double appartenance qui bouleverse l’Allemagne

Atlantico : À travers le #MeTwo lancé par le militant antiraciste Ali Can en Allemagne et inspiré du mouvement #MeToo, de nombreux internautes turcs revendiquent leur double appartenance. Ils y dénoncent également le racisme dont ils sont victimes. Comment évaluez-vous les tensions liées à l’immigration en Allemagne ? Les Turcs sont-ils bien intégrés ?

Guylain Chevrier : Ce qui se passe actuellement en Allemagne à travers le football est à replacer dans un double contexte. D’une part, celui du football lui-même, phénomène de société qui amplifie tout en raison de l’importance accordé à ce sport, alors que la Mannschaft a été éliminée prématurément lors de la coupe du monde. Avec, derrière ce sport, une question de l’intégration très présente, du fait des sommes folles engagées, de l’idée que l’on peut naitre dans un quartier pauvre en étant immigré et devenir riche par ce biais, avec un fort rapport à la symbolique de l’équipe nationale, qui peut inclure des réactions de rejets et de racisme.

D’autre part, si le football peut être jugé par certains comme provoquant un effet de loupe de ce que serait la société allemande, en la désignant par généralisation à partir de ce cas comme raciste, cela cache en réalité des problèmes plus profonds qui tiennent au multiculturalisme dont le système fonde l’organisation sociale de ce pays. Dans une émission d’Arte consacrée à la laïcité d’il y a quelques années, dans le volet concernant cette Allemagne où l’on finance les Eglises par l’impôt, on interrogeait un grand journaliste d’un journal people qui résumait d’une idée l’état des choses. Il expliquait qu’il était très bien que les femmes turques portent le voile, qu’elles revendiquent ainsi une culture d’origine, puisqu’elles ne seraient jamais reconnues comme des femmes allemandes. Cela en dit long sur la façon dont le concept d’intégration peut être vécu en Allemagne. La logique propre au multiculturalisme donne une connotation bien particulière à la notion d’intégration, celle de séparation en communautés identitaires distinctes au nom du respect des cultures, qui conduit à ne jamais se mélanger, avec une citoyenneté dont le sens peut devenir introuvable, à travers quoi se perd l’idée même de faire peuple. Ce sont ces contradictions sur lesquelles il faudrait porter l’attention et tenter de discerner où s’enracinent les tensions liées à l’immigration. Bien sûr, en la matière, pour chaque pays les mêmes questions sont posées, mais on peut considérer que le multiculturalisme les exacerbe, en figeant les identités.

Yvonne Bollmann : « Appartenance » est un mot qui évacue le politique, laissant le champ libre au foisonnement des possibles qui divisent. Il attise la concurrence entre collectivités diverses, nourrit le « narcissisme des petites différences » jusqu’à détruire toute possibilité de réussite individuelle, et peut déboucher sur un racisme susceptible d’en entraîner un autre. Ne vaudrait-il pas mieux renoncer à l’oubli des leçons de l’histoire et avoir une idée plus noble de la nation ? En allemand, il y a deux termes pour désigner l’appartenance dans ce domaine : Staatsangehörigkeit, qui désigne la nationalité-citoyenneté, Volkszugehörigkeit qui se rapporte à l’ « origine ethnique » (le dictionnaire en ligne Linguee signale que « l'ethnicité n'est pas forcément la même chose que la nationalité »). Les tensions liées à l’immigration sont ainsi préfigurées dans la langue. Mais en disant qu’il avait « deux cœurs dans la poitrine », le footballeur allemand Mesut Özil, né de parents turcs, et dont les propos ont déclenché l’action #MeTwo, s’est exprimé d'une certaine façon avec les mots de Faust, cette « légende allemande », lorsqu’il s’écrie chez Goethe : « Deux âmes, hélas ! habitent en ma poitrine ». Une forme d’intégration ?

Au regard de ce qu’est devenue la Turquie et notamment à travers la politique d'Erdogan, n'est-ce pas compréhensible qu’une double appartenance suscite non pas du racisme, mais des questionnements ?

Guylain Chevrier : On joue aussi trop sur cette double appartenance en matière de communication politique, ce qui est un piège. Si on prend le cas d’Özil, longtemps valorisé comme un modèle d’intégration par le sport, il a essuyé des critiques parfois teintées de nationalisme après l’élimination ressentie comme humiliante de l’Allemagne du Mondial. Il ne faut pas sous-estimer les ressorts politiques dans cette situation, d’autant plus sensible que l’Allemagne connaît un essor sans précédent de l’extrême droite depuis 1945. Pour autant, le joueur a quitté la Mannschaft en accusant le patron de la DFB, Reinhart Grindel, de le considérer comme Allemand uniquement « quand nous gagnons » mais comme « un immigré quand nous perdons ». Des accusations rejetées par l’intéressé, d’autant que dans bien des grandes équipes allemandes on peut voir de nombreux joueurs étrangers adulés par les Allemands. Ces derniers n’ont donc pas dû tellement apprécier, car on pourrait retourner l’argument en disant qu’il sert au joueur d’excuse, pour botter en touche. Il faut donc prendre avec précaution ce type d’argument qui consiste à rabattre opportunément divers problèmes sur le plan des discriminations, pour remplacer toute réflexion par de la victimisation. Ce qui peut effectivement créer des questionnements, voire de l’incompréhension, sinon du rejet. Nous connaissons aussi cela dans notre pays, si on se rappelle la polémique autour de Benzema. Le fait que celui-ci n’ait pas été retenu en équipe de France a déclenché une campagne contre Didier Deschamps accusé entre autres, par le joueur, d’avoir « cédé à la pression d’une partie raciste de la France ». Ceci, alors que cela était lié à une affaire judiciaire où avait été engagée la responsabilité de ce dernier, et qui avait empoisonné le foot français pendant des semaines.

Autre sujet d’incompréhension qui redouble le premier, la rencontre d’Özil avec le Président Erdogan. Si accuser Özil de manquer de patriotisme en raison de sa rencontre avec ce dernier est sans doute absurde, celle-ci arrivant dans un contexte de montée en puissance de ce qui ressemble de plus en plus en Turquie à un régime d’exception dirigé par un autocrate à la tête d’un parti islamiste, n’a pu laisser indifférent, alors que la communauté turque en Allemagne soutien Erdogan de façon massive. Cette double appartenance apparait alors dans un jeu plus compliqué que celui des « bons sentiments », fussent-ils ceux légitimes de la lutte contre le racisme. Une victimisation à outrance pourrait bien finir par être perçue comme une ingratitude venant de ceux qui, immigrés, sont installés en Allemagne et y bénéficie de cette fameuse double nationalité, avec les mêmes avantages que tous les autres membres de la société allemande.

Yvonne Bollmann : Par leur rencontre avec Erdogan, et photographiés en sa compagnie, les footballeurs Gündogan et Özil, par ailleurs non détenteurs d’un passeport turc, ont rendu « perplexe » le président de la République fédérale d'Allemagne, qui s’est demandé s’ils n’avaient pas été pris au dépourvu. Mais n’ont-ils pas été pleinement « allemands » en s’adressant ainsi au président du pays de leurs parents, tels ces membres de minorités allemandes à l’étranger qui se déclarent citoyens italiens, roumains, polonais ou hongrois, mais « de nationalité allemande » ? En recevant à son tour les deux jeunes gens à leur demande, pour clarifier la situation, Frank-Walter Steinmeier s’est empressé de rappeler que « la patrie (Heimat), ça existe aussi au pluriel », qu’ « on peut avoir plus d’une patrie et en trouver une nouvelle ». Lui-même, en octobre 2017, lors de sa visite inaugurale en tant que président dans le Schleswig-Holstein, s’était rendu à Flensburg, auprès de la FUEN (Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten, Union Fédéraliste des Communautés Ethniques Européennes), dont il attend le concours pour ethniciser l’Union européenne. Ce processus déjà bien entamé multipliera les conflits.