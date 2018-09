MeToo face au parole contre parole : comment concilier droit des victimes et présomption d’innocence?

Atlantico : Malgré l'accueil qui a été réservé à ces déclarations de Donald Trump, ne peut-on pas y voir pourtant une forme de réalité ?

Bérénice Levet : Oui, cette déclaration de Donald Trump est en prise avec la réalité. Et ce qu’il dit très exactement est que le mouvement metoo « est dangereux » en soi et qu’il l’est spécialement pour les hommes de pouvoir. Il est dangereux en soi en effet, parce qu’il livre potentiellement tout homme à la vindicte populaire. Et avec l’internet, avec les réseaux sociaux, la délation se fait planétaire. Le Corbeau 2.0 est érigé en héros et la délation élevée au rang de vertu. D’ailleurs Christine Blasey Ford se drape dans les habits du justicier : « mon témoignage est un devoir civique », a-t-elle déclaré.

Mais il est d’autant plus dangereux pour les hommes puissants, les hommes qui occupent des positions de pouvoir que leur position les rend d’autant plus suspects.

A la jubilation de dénoncer un « homme », s’ajoute la jouissance faire tomber « dominant » - c’est deux pierres d’un coup, comme dirait Sartre. Selon que vous serez puissant ou misérable… ici la conclusion de la fable s’inverse…l’homme puissant est par avance, en dehors de toute procédure judiciaire, jugé coupable. Cet arbitraire devrait être odieux à quiconque à le sens de la justice.

Souvenons-nous du traitement réservé à Dominique Strauss Kahn lors de l’affaire du Sofitel, ces images diffusées à travers le monde, l’exhibant les mains menottées, en tenue de prisonnier, sorte d’Ecce homo livré à la foule. Dans le cas d’un homme ordinaire, les caméras ne se trouvent pas braquées sur vous.

Les passions les plus viles se déchaînent depuis metoo. Soif de vengeance, ressentiment égalitaire. Les dieux ont soif ! les femmes, et tous ceux qui veulent mettre à bas notre modèle de civilisation, veulent voir des hommes tomber. J’invite à relire l’étincelant roman d’Anatole France qui porte ce titre et se déroule sous la Terreur en France, et montre l’esprit qui préside à la mise en place des tribunaux d’exception.

Dans son édition de ce 27 septembre, le New York Times a publié une pétition signée par 1600 hommes, intitulée "We believe Anita Hill, we also believe Christine Blasey Ford" - Nous croyons Anita Hill, nous croyons aussi Christine Blasey Ford", accusatrices du juge Kavanaugh. Comment trouver la juste mesure entre le respect de la parole des victimes et la nécessité d'éviter une mise en accusation publique fondée sur la "croyance" ?

Il faut laisser la justice travailler, il lui appartient de juger. L’opinion n’a pas à se transformer en tribunal.

Cette pétition est très intéressante. Elle offre un exemple remarquable de la disproportion entre le crédit dont jouit la parole d’une femme et celui accordé à la parole d’un homme, et là encore a fortiori lorsque cet homme détient le pouvoir. Présomption d’innocence d’un côté – il est entendu que les femmes ont été, sont et demeurent les victimes des hommes -, présomption de culpabilité de l’autre – qu’est-ce qu’un homme, dans l’esprit des féministes, et particulièrement des féministes américaines, sinon un prédateur, un violeur ? La vérité ne peut être que du côté du témoignage des femmes. A l’heure de la victimisation sans frein, se présenter, être perçu comme « victime », vous assure une toute-puissance morale.