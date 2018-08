MeToo : les femmes aussi agressent sexuellement !

Vous connaissez Asia Argento? Quiconque l'a vue dans Transylvania de Tony Gatlif un très beau film, sait qu'elle est troublante et jolie. Sa gloire cinématographique fait des envieuses. Mais elle ne doit pas sa notoriété qu'à ses films.

Asia Argento est une des plus ardentes militantes du mouvement #MeToo. Partout, et tout le temps, elle dénonce avec une émouvante sincérité les abus sexuels dont sont victimes les femmes. Elle-même, si on la croit, en a été l'objet. Asia Argento dit avoir été violée par le producteur Harvey Weinstein dans une chambre d'hôtel lors du festival de Cannes en 1997. Elle a attendu 20 ans avant de dénoncer les horreurs qu'elle dit avoir subies. C'est, bien sûr, par pure méchanceté que nous insistons sur ces 20 ans…

Asia Argento a d'autres ennuis aujourd'hui.

Une rockstar américaine, Jimmy Bennett, se plaint d'avoir été agressé sexuellement par elle dans un hôtel en Californie en 2013. Lui n'a pas attendu 20 ans : seulement 5! A l'époque des faits le pauvre petit Jimmy Bennett était âgé de 17 ans et deux mois. Or, en Californie l'âge de consentement légal pour une relation sexuelle est de 18 ans.

Plainte a donc été déposée contre Asia Argento "pour lui avoir infligé de manière intentionnelle une détresse émotionnelle et des pertes de salaire suite à une agression sexuelle". A l'époque des faits Asia Argento avait 37 ans soit 20 ans de plus que sa malheureuse victime.

On comprend Jimmy Bennett qui, selon ses avocats, a touché 380 000 dollars d'Asia Argento pour se taire. Jugeant la somme notoirement insuffisante, Jimmy Bennett a tout balancé au New-York Times. Il voulait 3,5 millions de dollars tant son traumatisme était grand… On comprend aussi Asia Argento. Le jeune Benett est nettement plus mignon et plus frais qu'Harvey Weinstein.

Et la vérité nous oblige à dire qu'au-delà de cette affaire il y a évidemment plus de femmes violées par des hommes que d'hommes violés par des femmes. Mais l'hystérie dénonciatrice du #MeToo a quelque chose de suspect. Car, comme dans le cas de Jimmy Bennett, elle s'accompagne presque toujours d'importantes demandes de dédommagement financier. Le #BalanceTonPorc ne vise en effet que des gens connus dont tout laisse à penser qu'ils ne sont pas pauvres. Asia Argento est connue. Ce n'est qu'un juste retour qu'à elle aussi on lui demande de l'argent. On suppose que Jimmy Bennett va certainement lancer le #BalanceTaCochonne.